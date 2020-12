Ulkoministeriö kotiuttanut al-Holista kaksi orpolasta – Useita suomalaisperheitä paennut omin voimin

Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä ulkoministeri Pekka Haaviston tapauksessa. Valiokunta on selvittänyt sitä, onko Haavisto rikkonut ministerivastuutaan al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseen liittyen siirtämällä asiaa hoitanut virkamies toisiin tehtäviin sen jälkeen, kun tältä oli jo otettu al-Holiin liittyvät tehtävät pois. Al-Holin leirillä on tiettävästi yhä suomalaisia naisia lapsineen. Virallisen kotiutusoperaation avulla Suomeen on tuotu toistaiseksi kaksi orpolasta.