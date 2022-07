Ulkoministeriö voisi vähentää Venäjän kansalaisten saamien turistiviisumien määrää

Ulkoministeriö voisi tehdä omalla päätöksellään järjestelyn, joka vähentää Venäjän kansalaisten saamien turistiviisumien määrää. Linjaus olisi poliittinen, eli se tehtäisiin ministeriön ministerien kanssa.

Viisumien määrää voidaan kontrolloida siten, että viisumien vastaanottamiseen myönnettävää aikaa vähennettäisiin. Kapasiteetista päättää ministeriö.

– Mielivaltaisesti yksittäistä hakemusta ei voi hylätä. Tämä jättää käytännössä sen mahdollisuuden, että kontrolloidaan hakemusten vastaanottoa, kertoi konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle tiistaina.

Itäraja on avautunut heinäkuussa, kun Suomi ja Venäjä ovat purkaneet koronapandemian vuoksi säädetyt matkustusrajoituksensa. Venäläisten mahdollisuus matkata Suomessa samalla, kun Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa, on herättänyt paljon vastustusta. Samalla on pohdittu, voivatko venäläisturistit kiertää Venäjän-lennoille EU:ssa asetettuja yhteispakotteita Suomen kautta.

Eduskuntaryhmät kannattavat myöntämisen lopettamista

Tanner kertoo keskustelleensa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) kanssa viimeksi tiistaiaamulla. Hänen ohellaan asiaa seuraa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.).

– Vaikka lomalla ovatkin, he seuraavat tätä tarkasti.

Haaviston esikunnasta vastattiin kielteisesti STT:n kommenttipyyntöön ministerin lomaan vedoten.

Turismista vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi MTV:lle tiistaina suhtautuvansa erittäin kriittisesti venäläisille myönnettyihin viisumeihin ja pitävänsä Suomen rajaa eräänlaisena porsaanreikänä Schengen-alueelle.

Valtaosa eduskuntaryhmistä kertoi maanantaina STT:lle kannattavansa uusien lomaviisumien myöntämisen lopettamista.

Kielteisiä päätöksiä kymmenkertaisesti

Suomi saa tällä hetkellä Venäjältä noin tuhat viisumihakemusta päivässä. Kielteiset päätökset ovat lisääntyneet, sillä nyt noin joka kahdeksas hakemus hylätään. Osuus on kymmenkertaistunut alkuvuodesta.

– Tärkein yksittäinen syy on se, että pääkohde näyttää olevan jokin muu Schengen-maa kuin Suomi. Se on peruste hylkäävään päätökseen, ja näin myös tehdään, Tanner sanoo.

Vaikka uusien turistiviisumien vastaanotto haluttaisiin lopettaa kokonaan, se ei pysäyttäisi venäläisten saapumista Suomeen. Venäläisillä on noin 90 000 monikertaviisumia Suomeen, jotka on tarkoitettu säännöllisiin vierailuihin. Ne ovat voimassa kahdesta viiteen vuotta, ja niillä voi matkustaa Suomessa enintään 90 päivää kerrallaan.

– Jos todella halutaan estää maahantulo venäläisiltä turisteilta, silloin pitää sulkea raja henkilöliikenteeltä tai jotain vastaavaa.

Mara: Viisumien rajoittaminen iskee yrityksiin

Venäläismatkailijoiden turistiviisumien rajoittaminen voi olla viimeinen isku joillekin itärajan läheisyydessä toimiville yrityksille, jotka ovat jo valmiiksi koronarajoitusten heikentämiä, arvioi Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön (Mara) toimitusjohtaja Timo Lappi.

Etelä-Karjalan liiton maakuntajohtajan Satu Sikasen mukaan venäläisturismi herättää rajaseudulla ristiriitaisia ajatuksia ja erilaisia näkökulmia.

Rajaseudulla sopeudutaan hänen mukaansa kulloisiinkin sääntelyihin ja valtioneuvoston päätöksiin.

– Toivon, että niitä yrityksiä ei syyllistetä, jotka tässä vaiheessa toimivat heille annettujen säännösten puitteissa, Sikanen sanoi STT:lle tiistaina.