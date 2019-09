Ulkopoliittinen instituutti saa Yhdysvaltoihin ja kyberturvallisuuteen perehtyneen johtajan – Mika Aaltola valittiin erittäin tiukan äänestyksen jälkeen

Ulkopoliittisen instituutti (Upi) on nimittänyt uudeksi johtajakseen Mika Aaltolan .

Aaltola siirtyy tehtävään instituutin sisältä, Globaali turvallisuus -tutkimusohjelman ohjelmajohtajan paikalta. Upin johtajan paikalta väistyvä Teija Tiilikainen valittiin elokuussa Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtajaksi.

Johtaja vastaa tutkimuslaitoksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta. Kausi on viisivuotinen, ja sama henkilö voi toimia enintään kaksi peräkkäistä kautta.

Kiistelyä valinnasta pitkin matkaa

Johtajavalintaan on liittynyt monenlaisia mutkia. Tehtävään oli neljä hakijaa, joista kolme kutsuttiin haastatteluun.

Kesäkuussa Upin hallitus jätti johtajan nimityksen pöydälle ja ilmoitti aikovansa teettää ulkopuolisen tieteellisen arvion johtajiksi pyrkivien tutkimustoiminnasta. Sitä ennen johtajavalintaprosessista oli ollut kiistoja yhdeksänhenkisen hallituksen sisällä.

Ennakkosuosikkina pidettiin niin ikään instituutissa ohjelmajohtajana työskentelevää Juha Jokelaa , jota Upin hallituksen nimitystyöryhmä esitti tehtävään.

Valintaa koskevat erimielisyydet jatkuivat loppuun saakka. Aaltola tuli valituksi äänestyksen jälkeen tiukimmalla mahdollisella tavalla, eli äänin 5-4.

Yhdysvaltoja ja kyberturvallisuutta

Mika Aaltola on turvallisuuspolitiikan ja kansainvälisten suhteiden asiantuntija, joka on erikoistunut Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan sekä globaaliin suurvaltapolitiikkaan. Asiantuntemukseen kuuluu myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Aaltolan tutkimukset käsittelevät muun muassa kyberturvallisuutta ja globaalihallinnan järjestelmiä.

Hän on muun muassa yhteiskuntatieteen tohtori, ja hänellä on tutkinto myös Columbian yliopistosta Yhdysvalloista. Aaltola on Tampereen yliopiston dosentti sekä Tallinnan yliopiston vieraileva professori.

Aaltola on kirjoittanut seitsemän kirjaa.

Eduskunnan alainen tutkimuslaitos

Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan alainen tutkimuslaitos, joka tuottaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää tutkimusta. Merkittävä osa instituutin rahoituksesta tulee valtiolta.

Instituutti tutkii erityisesti kansainvälisiä suhteita ja Euroopan unionia, ja sillä on näkyvä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa.