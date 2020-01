United Brotherhood vaati lakkauttamiskäsittelyn keskeyttämistä, oikeus määräsi jatkumaan – Järjestön on itse osoitettava väite lopettamisestaan todeksi

Poliisi pitää United Brotherhoodia Suomen väkivaltaisimpana jenginä, joka on laajasti aseistautunut. Kerta on ensimmäinen, kun viranomaiset hakevat rikollisjengin lakkauttamista. Sen nojalla poliisi voisi hakea muiden rikollisjengien lakkauttamista. UB yrittää estää lakkauttamisen maanantaisella tiedotteellaan, jossa jengi kertoo lopettavansa itse toimintansa.

Rikollisjärjestö United Brotherhoodin (UB) lakkauttamisoikeudenkäynti on käynnissä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Porvoossa.

Oikeudenkäynnissä käsitellään Poliisihallituksen ja Itä-Uudenmaan syyttäjäviraston vaatimusta UB:n ja sen alajengin Bad Unionin (BU) lakkauttamisesta, niiden toimintakieltoon määräämisestä sekä 3 000 euron uhkasakon asettamista määräysten noudattamiseksi.

Tuomioistuin päätti istunnon alkuvaiheessa, että kanteen käsittely jatkuu, vaikka puolustus vaati käsittelyn keskeyttämistä sen takia, että järjestöt kertovat lopettaneensa itse toimintansa.

Kanteessa vastaajaksi rikollisjengien lisäksi nimetty, kanteen mukaan UB:n johtajana pidetty Tero ”Kukkis” Holopainen on paikalla oikeudenkäynnissä.

Heti valmisteluistunnon aluksi Holopaisen puolustus kiisti, että Holopainen olisi jengien jäsen.

Kirjallisessa vastauksessaan Holopainen on vastustanut kannetta ja vaatinut sen hylkäämistä. Lakkautettavaksi vaaditut yhdistykset eivät Holopaisen mukaan ole toimineet olennaisesti lain tai hyvien tapojen vastaisesti, eikä niitä voi pitää yhdistyslaissa kiellettyinä pidettävinä yhdistyksinä.

Poliisihallituksen kanteessa UB:tä pidetään kiellettynä yhdistyksenä etenkin siksi, että UB on poliisin mukaan järjestäytynyt sotilaalliseen tapaan, mikä on yhdistyslain vastaista.

UB pyrki estämään kanteen käsittelyn

Holopaisen puolustus ilmoitti pian oikeudenkäynnin alettua, että molemmat lakkautettavaksi vaaditut rekisteröimättömät yhdistykset on lakkautettu järjestöjen itsensä toimesta.

– Tämä toiminta, mitä vaaditaan kiellettäväksi, on lopetettu, Holopaisen avustaja sanoi.

Puolustuksen mukaan lakkauttaminen poistaa perusteen kanteen käsittelyltä.

UB tiedotti järjestöjen lopettamisesta jo maanantaina julkisuuteen Helsingin Sanomien ja MTV-uutisten kautta. Lopettaminen merkitsee tiedotteen mukaan esimerkiksi jengitunnuksista ja toimitiloista luopumista.

Kantajien mukaan peruste kanteelle on voimassa ensisijaisesti siksi, että molemmat yhdistykset ovat olleet toiminnassa kanteen nostohetkellä.

Lopettamisilmoitusta ei kantajien mukaan voi pitää riittävänä.

– Lopettaminen perustuu vain kantajan ilmoitukseen, eikä sitä voi pitää tosiasiallisena lopettamisena.

Lyhyen harkintatauon jälkeen oikeus päätti, ettei lopettamisilmoitus estä asian käsittelyä.

Oikeus linjasi, että UB:n on kyettävä näyttämään, että järjestöjen toiminta on tosiasiallisesti loppunut.

Keskiviikon oikeudenkäynti on niin sanottu valmisteluistunto.

Poliisihallituksen kannetta ajava erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthin arvioi ennakkoon, että myös pääkäsittely saatetaan aloittaa tänään keskiviikkona. Ensimmäisenä asiana käsiteltäisiin tällöin todennäköisesti rikollisjengien toimintakieltoon asettamista.

Poliisi: UB on järjestäytynyt sotilaallisesti

Poliisihallitus perustelee lakkauttamisvaatimusta sillä, että UB on järjestäytynyt sotilaalliseen tapaan, mikä on yhdistyslain vastaista.

Sotilaallisesta järjestäytymisestä kertoo poliisin mukaan jengin jäsenten laaja aseellinen varustautuminen ja hierarkkiset käskyvaltasuhteet.

Toisena perusteena on se, että poliisi katsoo UB:n tähtäävän rikolliseen toimintaan. Yhdistymisvapaus ei ulotu lainvastaisen toiminnan organisointiin.

Oikeuden puintia monimutkaistaa se, että UB on rekisteröimätön yhdistys.

Viranomaiset hakevat ennakkotapausta, UB kertoi lopettavansa itse

Tapaus on ensimmäinen, jossa poliisi hakee rikollisjärjestön lakkauttamista.

Jos oikeus määräisi järjestön lakkautettavaksi, viranomaiset saisivat päätöksestä ennakkotapauksen, jonka nojalla ne voisivat hakea myös muita rikollisjärjestöjä kiellettäväksi.

Näin viranomaiset myös todennäköisesti tekisivät, keskusrikospoliisin (krp) rikosylikomisario Christer Ahlgren sanoi aiemmin.

Juuri ennen oikeudenkäyntiä julkisuuteen annetulla lopettamisilmoituksella UB yrittää Ruuthin arvion mukaan estää viranomaisten vaatimukset lakkauttamisesta.

– Ennakkoon odotimmekin, että he pyrkivät estämään tällaisen ennakkopäätöksen antamisen, Ruuth kommentoi Lännen Medialle alkuviikosta.

UB:stä tehty yli 1 000 rikosilmoitusta

UB hyödyntää kaikessa toiminnassaan väkivaltaista mainettaan ja ulkoisia pelotevaikutuksen omaavia tunnuksiaan, lakkauttamiskanteessa kirjoitetaan.

Jengin lakkauttaminen on kanteen mukaan tarpeen rikollisuuden torjumiseksi sekä yleisen edun ja turvallisuuden takaamiseksi.

Poliisi pitää UB:tä Suomen vahingollisimpana jenginä.

Sen jäseniltä on takavarikoitu vuoden 2012 jälkeen ainakin 167 asetta, noin 20 000 patruunaa ja muutamassa tapauksessa myös räjähteitä. Takavarikot liittyvät 58:aan UB:n jäsentä koskevaan rikosilmoitukseen, jotka on listattu kanteessa.

Krp:n mukaan UB:hen liittyviä rikosilmoituksia on tehty vuosikymmenen aikana noin 1 300. Huumausaineita jengiltä on takavarikoitu noin 55 kiloa.

Kanteen mukaan UB on ottanut osin hallintaansa myös Suomen vankilat.

Lännen Media uutisoi viime keväänä, että UB on pyörittänyt suomalaisissa vankiloissa huumekauppaa, jonka osana jengi on pakottanut muita vankeja ja jopa näiden omaisia salakuljettamaan huumeita vankilaan.

Kanteen mukaan jengin toiminta on keskittynyt erityisesti huumausaine- ja kiristysrikollisuuteen. Kiristys- ja väkivaltarikokset ovat kanteen mukaan usein kohdistuneet ”tavallisiin ihmisiin”.

UB:lla on osastot ainakin Helsingissä, Lahdessa, Joensuussa, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Poliisin mukaan toimintaa johdetaan Helsingistä käsin.

Valtaosa jengin jäsenistä on tällä hetkellä vankilassa.

UB on todettu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi

UB on katsottu vuosien saatossa useasti järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi ja sen jäsenten tekemistä rikoksista on määrätty kovennettuja rangaistuksia, koska ne on tehty osana järjestäytynyttä rikollisuutta.

Sen jäsenten lukuisten tuomioiden lisäksi rikollisuuteen tähtäävästä toiminnasta kertoo poliisin mukaan sekin, että UB tukee vankilaan joutuvia jäseniään ja pyrkii jatkamaan rikoksia vankiloissa.

UB:n alaisuuteen vuonna 2016 perustettu Bad Union taas toimii poliisin mukaan UB:n ”kokelasväylänä”, joka avustaa emoyhdistystä rikoksissa ja jonka kautta rekrytoidaan uusia jäseniä.

Poliisilla käynnissä suuri UB-tutkinta

Lakkauttamisvaatimuksen taustalla on poliisin laaja UB:iin keskittyvä operaatio.

Syyskuussa poliisi teki yli vuoden kestäneen tutkinnan jälkeen lukuisia jengiin liittyviä kotietsintöjä ja kiinniottoja ympäri Suomea.

Poliisi takavarikoi tuolloin ainakin 156 asetta, huumeita noin 2,6 miljoonan euron arvon edestä ja otti kiinni jengin avainhenkilöitä.

Tiistaina Varsinais-Suomen käräjäoikeus alkoi käsitellä UB:n jäsenten syytteitä muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Vankiloissa käydystä huumekaupasta on syytettynä 20 henkilöä.