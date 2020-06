Unkarin pääministeri Viktor Orbán tehtaili yli 140 asetusta poikkeustilassa – maassa paluu normaaliin, mutta oppositio pelkää Orbánin käyttävän pandemiaa yhä vallan keskittämiseen

Unkarissa päättyi koronaviruspandemian vuoksi asetettu poikkeustila. Parlamentti, jossa Fidesz-valtapuolueella on vahva kahden kolmasosan enemmistö, kumosi pääministeri Viktor Orbánin saamat laajat valtuudet tiistaina.

Unkarin hallitusta arvosteltiin laajasti poikkeustila-säädännöstä, jota pidettiin ennennäkemättömänä EU-maalle: Orbán olisi pystynyt hallitsemaan asetuksilla määrättömän ajan.

Poikkeustilan aikana Orbán antoi yli 140 asetusta, joista jotkin eivät liittyneet ollenkaan koronavirukseen.

Orbán muun muassa kielsi asetuksilla sukupuolen korjauksen ja salasi tiedot oligarkin kiinalaisrahoitteisesta junayhteydestä Belgradiin Serbiassa.

Lisäksi poikkeustilan aikana olisi voinut joutua jopa viideksi vuodeksi vankeuteen väärän tiedon tahallisesta levittämisestä ja hallituksen toimien haittaamisesta pandemian aikana.

Yliopistonlehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta sanoo, että jälkimmäiseen liittyen poliisi on kuulustellut kymmeniä ihmisiä.

– Jos on esimerkiksi puhunut diktatuurista, on voinut joutua poliisin kuulusteluun, pitkäaikainen Unkari-tukija Nyyssönen kertoo Lännen Medialle.

Oppositiossa pelätään silmänkääntötemppua

Sittemmin Unkarissa säädettiin uusi poikkeustilalaki, joka antaa pääministerille tarvittaessa laajat valtuudet puoleksi vuodeksi kerrallaan ”terveydenhuollon kriisissä”.

Nyyssösen mukaan Unkarin oppositiossa pelätään, että kyseessä on silmänkääntötemppu.

– Nähdäkseni sillä ei ainakaan demokratiaa vahvisteta. Pikemminkin Orbán pystyy näin vahvistamaan entisestään omaa asemaansa, Nyyssönen arvioi.

Nyyssösen mukaan hyvää on se, että laki on edellistä tarkemmin määritelty, eikä pääministeri saa laajoja valtuuksia määrättömäksi ajaksi.

Kymmenen vuotta vallassa

Fidesz-puolue ja pääministeri Viktor Orbán ovat olleet vallassa Unkarissa kymmenen vuotta.

Nyyssönen katsoo, että ensimmäisiä merkkejä polarisaatiosta ja populistisesta käytöksestä maassa tapahtui jo sen jälkeen, kun maa sai EU-jäsenyyden vuonna 2004.

Vuoden 2006 vaalikampanjassa sosiaalidemokraattinen pääministeri valehteli, että taloustilanne ei ollut niin huono kuin se todellisuudessa oli, mikä johti laajoihin protesteihin. Hallitus vei kautensa loppuun, mutta seuraavissa vaaleissa Fidesz sai murskavoiton.

Nyyssönen kertoo, että käynnissä on kansainvälinen keskustelu siitä, millä nimellä Fideszin johtamaa nyky-Unkaria tulisi luonnehtia. Hän itse on tullut siihen johtopäätökseen, että kyseessä on pehmeä autoritaarisuus.

– Unkari ei ole esimerkiksi kuin Kiina, jossa on poliittisia vankeja. Ketään ei ole tapettu, Nyyssönen sanoo.

Unkarissa tehty tuore mielipidekysely paljastaa, että 47 prosenttia unkarilaisista ei pidä Unkaria enää demokratiana. Toisaalta 48 prosenttia on siltä mieltä, että maa on yhä demokratia.

Kansainvälinen tutkimus Democracy Perception index, joka mittaa demokratian kokemista eri maissa, puolestaan sijoittaa Unkarin Venezuelan, Ukrainan ja Puolan joukkoon. Mukana tutkimuksessa oli 50 maata, mutta ei esimerkiksi Suomea,

– Epäilemättä monet unkarilaiset kokevat, että heidän demokraattiset oikeutensa ovat kaventuneet, Nyyssönen sanoo.

Hallitus lähetti paimenkirjeitä

Toukokuun lopussa Heino Nyyssönen sai Unkarin hallitukselta kirjeen, jossa häneltä vaadittiin anteeksipyyntöä Unkarin hallitukselle, sen kansalaisille ja Nyyssösen omalle yleisölle ”perusteettomista väitteistä” ja ”harhaanjohtamisesta”, koska hän oli arvioinut Unkaria diktatuurina.

Kävi ilmi, että vastaavanlaisia paimenkirjeitä oli lähetetty satoja eri puolille Eurooppaa. Sellaisen olivat esimerkiksi saaneet europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok), Helsingin Sanomat ja Yle.

– Se on hyvin poikkeuksellista toimintaa EU-maalle. En ole omalla urallani vastaavaan törmännyt, vaikka Unkarin poliittisessa kulttuurissa on mielensä pahoittamisretoriikka, jossa vastustajia vaaditaan pyytämään anteeksi, Nyyssönen sanoo.

– Orbán sanoi aiemmin, että hänellä ei ollut aikaa keskustella demokratiasta, koska pitää pelastaa ihmishenkiä. Satojen kirjeiden lähettämiseen oli silti aikaa.