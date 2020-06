Unohda haaveet Australian-lomasta – Maa tuskin avaa rajojaan turisteille ennen ensi vuotta

Australian kauppaministeri Simon Birmingham sanoi keskiviikkona, että maa tuskin avaa rajojaan turisteille ennen ensi vuotta. Se kuitenkin helpottaa opiskelijoiden ja muiden pitkäksi ajaksi maahan saapuvien vierailijoiden osalta.

Birmingham sanoi, että opiskelijoihin ja muihin pitkäaikaismatkustajiin voitaisiin soveltaa samaa karanteenisääntöä kuin ulkomailta palaaviin australialaisiin.

– Pärjäämme kahden viikon karanteenijaksoilla, jotka ovat toimineet niin hyvin australialaisten turvallisesti kotiin saamiseksi, Birmingham sanoi puheessaan Australian kansalliselle journalistiyhdistykselle.

Kansainvälisten opiskelijoiden paluu on Australian yliopistoille iso asia. Ne ovat kärsineet suuria taloudellisia tappioita koronaviruksen vuoksi. Kansainvälinen koulutus on maan neljänneksi suurin vientitulojen lähde, joka tuo maalle vuodessa 38 miljardia Australian dollaria (yli 23 miljardia euroa).

Rajojen pitäminen kiinni turisteilta ainakin vuoden loppuun tekee kuitenkin ison loven maan talouteen. Ulkomaisten turistien määrä maassa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja vuonna 2018 maassa kävi 8,5 miljoonaa turistia.

Turistit käyttivät samana vuonna maassa 44 miljardia Australian dollaria (27 miljardia euroa)

Australian tartuntatilanne hyvä

Australia on säästynyt koronavirustapausten määrässä suhteellisen helpolla. Maassa on todettu reilut 7 300 koronavirustartuntaa ja 102 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan sairauteen.

Maan hyvä tartuntatilanne johtuu australialaisviranomaisten mukaan siitä, että kansainvälistä matkailua on rajoitettu voimakkaasti ja ihmiset on määrätty eristäytymään rajusti.

Australia on tosin ilmoittanut suurimmat uudet tartuntamääränsä yli kuukauteen tänään. Suurin osa tartunnoista on maan toiseksi suurimmassa osavaltiossa Victoriassa.

Victoriassa ilmoitettiin tänään 21 uutta tartuntatapausta. 15 tartunnan saaneista ihmisistä on ulkomailta palanneita ja nyt karanteenissa.