USA: Venäläiset alkavat vetäytyä Tšernobylin ydinvoimalaitokselta

Venäjän joukot ovat alkaneet vetäytyä Tšernobylin ydinvoimalaitokselta, kertoo Yhdysvaltain puolustusviranomainen uutistoimisto AFP:n mukaan. Venäläisjoukot miehittivät Tšernobylin ydinvoimalaitoksen jo hyökkäyssodan ensimmäisenä päivänä 24. helmikuuta. – He alkavat sijoittaa uudelleen joitakin joukkojaan – jättävät Tšernobylin laitoksen ja siirtyvät Valko-Venäjälle. Luulemme, että he lähtevät, mutta en voi sanoa, että he olisivat kaikki poissa, viranomainen kertoo. YK:n atomivartioston päällikkö...

