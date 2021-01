USA:n ensimmäinen nainen Jill Biden ja varapresidentin puoliso Doug Emhoff korkkasivat Twitter-tilinsä

Yhdysvalloissa tuoreen presidentin ja varapresidentin puolisot ovat julkaisseet ensimmäiset tviittinsä virallisilta Twitter-tileiltään.

Maan ensimmäisen naisen Jill Bidenin virallisella FLOTUS-tilillä julkaistiin Suomen aikaa torstaina alkuyöstä lyhyt videopätkä, jossa Biden esiintyy aviomiehensä presidentti Joe Bidenin kanssa.

Thank you for your faith in something that is bigger than all of us: that we will build a better world because we’re going to do it together. pic.twitter.com/k6JT7Os92N — Jill Biden (@FLOTUS) January 21, 2021

– Kiitos uskostanne johonkin meitä kaikkia suurempaan: että voimme rakentaa paremman maailman, koska teemme sen yhdessä, Jill Bidenin tilillä julkaistussa tviitissä kirjoitettiin.

Uutiskanava CNN:n mukaan videopätkä on kuvattu Valkoisen talon sisäänkäynnin edessä presidenttiparin saavuttua virka-asunnolleen virkaanastujaispäivän paraatin jälkeen.

Varapresidentin puoliso Doug Emhoff puolestaan onnitteli vaimoaan varapresidentti Kamala Harrisia omalla virallisella hallinnon tilillään. Emhoffista käytetään virallisesti nimeä toinen herrasmies, ”Second Gentleman”.

– Vaimo, äiti, sisko, täti… ja nyt rouva varapresidentti, Emhoff kirjoitti virallisella tilillään julkaistussa tviitissä.

Wife, mother, sister, auntie… and now, Madame Vice President. Today marks an amazing chapter for you, our family, and for our nation. We love you so much. https://t.co/Ijf3h0CqHh — Douglas Emhoff (@SecondGentleman) January 21, 2021

Yhdysvaltain toisen puolison mukaan virkaanastujaispäivän myötä alkaa uskomaton kappale paitsi koko kansakunnan myös Harrisin ja hänen perheensä osalta.

Emhoff jakoi tilillään Harrisin oman tviitin, jonka yhteydessä hän esitti onnittelunsa.

Twitterin merkitys hallinnon viestintäkanavana lisääntynyt

Myös Joe Biden ja Kamala Harris julkaisivat keskiviikkona viestit virallisilla Twitter-tileillään. Biden julisti omalla tilillään, ettei kriisien kohtaamisen osalta ole aikaa hukattavaksi ja kertoi ryhtyvänsä hommiin jo virkaanastujaisiltana.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That’s why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

– Valmiina palvelemaan, ensimmäisenä naisena Yhdysvaltain varapresidentin virkavalan vannonut Harris puolestaan tviittasi keskiviikkona.

Ready to serve. — Vice President Kamala Harris (@VP) January 20, 2021

Twitter on muodostunut viime aikoina hallinnon kannalta yhä merkittävämmäksi viestintävälineeksi niin Yhdysvalloissa kuin vaikkapa Suomessakin. USA:ssa Bidenin edeltäjä ex-presidentti Donald Trump oli erittäin aktiivinen Twitter-käyttäjä.

Trumpin Twitterin käyttöä on kuitenkin kritisoitu ja hän käytti kautensa aikana tilejään muun muassa perättömien vaalivilppiväitteiden levittämiseen. Loppiaisena tapahtuneen Trumpin kannattajien tekemän kongressitalon valtausyrityksen jälkeen Twitter ja useat muut sosiaaliset mediat estivät Trumpin tilien käytön.

Trumpin tilillään käyttämä kieli oli myös varsin värikästä. Yhdysvaltalaislehti New York Times koosti Trumpin kauden päätteeksi aakkostetun listauksen kaikista ex-presidentin Twitterissä vuosien 2015–2021 välisenä aikana esittämistä loukkauksista.