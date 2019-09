USA:n korkein oikeus hyväksyi Trumpin suunnitelmat rajoittaa tuntuvasti turvapaikan hakijoiden määrä

Kolmannen maan kautta Yhdysvaltoihin saapuvien on ensin haettava turvapaikkaa tuosta kolmannesta maasta, siis lähinnä Meksikosta.

Yhdysvaltain korkein oikeus on antanut vihreää valoa presidentti Donald Trumpin hallinnon suunnitelmille, jotka rajoittavat merkittävästi maahan tulevien siirtolaisten oikeutta hakea turvapaikkaa.

Sääntö estää kolmannen maan (Meksikon) kautta Yhdysvaltoihin tulleita hakemasta turvapaikkaa Yhdysvalloista. Näiden on haettava turvapaikkaa maasta, johon he ovat ensin tulleet.

Asiasta kertovat muun muassa BBC, CNN ja New York Times.

Asiaa käsitellään yhä eri oikeusasteissa, mutta päätös merkitsee sitä, että sääntö voidaan ottaa käyttöön.

Korkeimman oikeuden päätös on suuri voitto Trumpin hallinnolle, jonka päämääränä on estää suurin osa siirtolaisuudesta, joka suuntautuu Yhdysvaltoihin Hondurasista, Guatemalasta ja muualta Keski-Amerikasta.

Trump juhli päätöstä Twitterissä: “ISO Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden VOITTO rajan turvapaikka-asiassa!”

Päätös ei vaikuta meksikolaisiin siirtolaisiin, joiden ei tarvitse matkustaa Yhdysvaltoihin kolmannen maan halki.

Alempi oikeusaste esti päätöksen ensin

Trumpin hallinto julkisti uuden turvapaikkapolitiikkansa heinäkuussa, mutta sen voimaan astumisen esti lähes heti alemman oikeusasteen tuomari San Franciscossa.

Maahanmuuttajien tulvan patoaminen on yksi Trumpin keskeinen hanke, jonka hän toivoo auttavan itsensä uudelleenvalituksi ensi vuoden vaaleissa.

Elokuuhun 2019 mennessä Yhdysvaltain lounaisrajalla oli pidätetty noin 424 000 rajan ylittäjää, joista 419 831 oli Hondurasista, El Salvadorista tai Nicaraguasta. Vain 4 312 oli Meksikosta.

Monet heistä pakenevat väkivaltaa ja köyhyyttä kotimaassaan. Turvapaikkaa hakeakseen heidän pitää pystyä todistamaan “uskottava pelko” maahan pyrkimisen syyksi.

Säännön muutos merkitsee, että he eivät läpäise testiä, jos he eivät ole hakeneet ensin turvapaikkaa ensimmäisessä maassa, jonka läpi he ovat kulkeneet.

Päätös käytännössä eliminoi turvapaikan hakemisen

Yhdysvaltain kansalaisoikeusunioni (ACLU) sanoi säännön rajoittavan tuntuvasti turvapaikkaan oikeutettujen määrää.

– Nykyinen kielto käytännössä eliminoi kaiken turvapaikan hakemisen eteläiseltä rajalta, myös satamista, kaikilta muilta paitsi meksikolaisilta, unioni kertoi BBC:n mukaan.

Korkeimman oikeuden päätös ei ollut yksimielinen. Päätöstä vastaan äänesti tuomari Sonia Sotomayor yhdessä tuomari Ruth Bader Ginsburgin kanssa.

Sotomayor sanoi New York Timesin mukaan, että oikeuden päätös “lopettaa pitkäaikaiset käytännöt jotka koskevat pakolaisia, jotka etsivät turvaa vainolta”.

Pitkäaikainen politiikka on ollut, että turvapaikkaa hakevat voivat tehdä niin riippumatta siitä, miten he ovat tulleet Yhdysvaltoihin.

ACLU:n juristi Lee Gelernt painotti, että oikeuden päätös on vain väliaikainen.

– Toivomme voittavamme lopulta. Tuhansien perheiden elämä riippuu tästä, hän sanoi.

Päätös palannee vielä uudestaan korkeimpaan oikeuteen, mutta tähän kuluu vielä kuukausia.