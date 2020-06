USA:n protestien pelätään aiheuttavan toisen korona-aallon – tartuntariskiä nostaa poliisin käyttämä kyynelkaasu

Yhdysvalloissa pelätään, että lähes viikon jatkuneet protestit voisivat aiheuttaa maahan toisen aallon koronaviruspandemiassa.

Yhdysvalloissa on kuollut covid-19-tautiin yli 100 000 ihmistä. Taudista ovat kärsineet etenkin mustat amerikkalaiset: heitä on joutunut sairaalahoitoon ja kuollut suhteessa valkoisia enemmän.

Poliittiset johtajat ovat kehottaneet mielenosoittajia pitämään kasvomaskeja ja pitämään turvaväliä toisiin. Asiasta kertoo muun muassa The New York Times.

Protestit eri puolilla Yhdysvaltoja alkoivat sen jälkeen, kun poliisi surmasi George Floydin Minneapolisissa viime maanantaina. Yhdysvalloissa on ollut protesteja jo vuosikymmenien ajan poliisien etenkin mustiin amerikkalaisiin ja muihin vähemmistöihin kohdistamaa väkivaltaa vastaan.

Floydin pidättämisestä on levinnyt video, josta uutisoi muun muassa BBC. Poliisi Derek Chauvin painoi polvellaan Floydia niskasta yli kahdeksan minuutin ajan, ja Floyd sanoi moneen kertaan, että hän ei pysty hengittämään.

Kuuden minuutin jälkeen Floyd muuttui liikkumattomaksi. Hänet todettiin kuolleeksi tunti myöhemmin. Hän oli 46-vuotias.

Chauvinia vastaan on nostettu syyte Floydin murhasta.

Mielenosoittajat yskivät kyynelkaasun vuoksi

Useat osavaltiot Yhdysvalloissa ovat höllentämässä liikkumisrajoituksia.

Los Angelesissa suljettiin lauantaina koronaviruksen testauspaikat protestien vuoksi. Kaupungin pormestari Eric Garcetti varoitti, että mielenosoituksista voisi tulla ”superleviämis-tapahtumia”.

Marylandin kuvernööri Larry Hogan pelkää, että parin viikon päästä osavaltioon tulee uusi tartuntapiikki. Atlantan pormestari Keisha Lance Bottoms puolestaan kehotti mielenosoittajia menemään koronatesteihin.

Asiantuntijoiden mukaan ulkoilma vähentää tarttumisen riskiä mielenosoituksissa, The New York Times kirjoittaa. Lisäksi monet mielenosoittajat pitävät hengityssuojaimia ja paikoin pyrkivät pitämään turvaväliä.

Huolta kuitenkin herättää se, että poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja pippurisumuttimia mielenosoitusten hajottamiseen. Ihmiset ovat joutuneet yskimään, mikä puolestaan nostaa tarttumisriskiä.

Koronavirus tarttuu myös viruksen saaneilta, jotka ovat oireettomia ja kokevat olevansa tarpeeksi terveitä osallistumaan protesteihin.

– Oireettomia kantajia on paljon, ja siksi tässä (protestit) on niin iso riski, lääketieteen historioitsija, lääkäri Howard Markel sanoi The New York Timesille.

Säiliöauton kuljettaja ajoi protestiin

Minneapolisissa, jossa Floyd kuoli, säiliöauton kuljettaja ajoi protestin keskelle sunnuntaina. Tuhannet mielenosoittajat kävelivät maantiellä, kun kuljettaja soitti torveaan ja ajoi ihmisten keskelle.

Mielenosoittajat pysäyttivät säiliöauton, ja muutamat heistä pahoinpiteli kuljettajan. Kukaan muu ei loukkaantunut tapauksessa. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Minnesotan turvallisuusviranomaiset tviittasi, että säiliöauton kuljettaja syyllistyi järkyttävään tekoon, kun hän ajoi ”rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden” joukkoon.

Asiasta käynnistettiin rikostutkinta.

New Yorkissa poliisiauton kuljettaja puolestaan ajoi mielenosoittajien joukkoon lauantaina. Tapahtumasta kuvattiin video, jossa mielenosoittajien nähdään hakkaavan autoa.

Mielenosoituksia on ollut yli 75 kaupungissa.

Jonkinlaisia ulkonaliikkumiskieltoja protestien vuoksi on julistettu lähes 40 kaupungissa, mutta mielenosoittajat ovat pääosin jättäneet ne huomiotta.

Mellakkapoliisit ottivat yhteen mielenosoittajien kanssa New Yorkissa, Chicagossa, Philadelphiassa ja Los Angelesissa. Useissa kaupungeissa poliisien ajoneuvoja sytytettiin tuleen ja kauppoja ryösteltiin. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Washingtonissa Valkoisen talon lähellä osa protestoijista sytytti tuleen kiinteistöjä.

Perjantaiyön levottomuuksien aikaan salainen palvelu vei presidentti Donald Trumpin lyhyeksi aikaa Valkoisen talon alla sijaitsevaan bunkkeriin.

Päivitetty klo 12.10 tiedoilla mellakoinnista ja presidentin viemisestä turvatilaan.