Useille Cannonball-jengiläisille tuomio mittavassa veropetosjutussa

Helsingin käräjäoikeus antoi tänään ensimmäisen ratkaisunsa epäillyssä petoskokonaisuudessa, jossa muun muassa liivijengi Cannonballin (CMC) jäsenet ovat tehtailleet veropetoksia.

Syyttäjän mukaan kokonaisuudessa on saatu rikoshyötyä yli miljoonan euron edestä. Nyt annettu tuomio koski vain osaa jutun syytetyistä. Jutussa on kysymys arvonlisäveropetoksista, joissa verottajalta haetaan veronpalautuksia, vaikka mitään veroja ei ole koskaan maksettu.

Käräjäoikeus antoi tänään tuomion 13 henkilölle, joista kuusi tunnusti tehneensä rikoksen osana liivijengi Cannonballin toimintaa. Tuomioita tuli törkeistä veropetoksista ja rahanpesurikoksista.

Tuomiot vaihtelevat yhdyskuntapalvelusta puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen. Suurin osa sai muutaman kuukauden ehdollisen vankeustuomion.

Syyttäjä haki nykyisille ja entisille jengiläisille kovempia tuomioita sillä perusteella, että teot olisi tehty järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi oikeudessa todetun Cannonball-jengin osana tai sen lukuun.

Syyttäjä viittasi oikeudessa todisteena muun muassa tuoreeseen MTV:n rikostoimittaja Pekka Lehtisen kirjoittamaan Cannonballin entisen johtohahmon Janne ”Nacci” Tranbergin elämästä kertovaan kirjaan, jossa Tranberg kertoo arvonlisäveropetosjutusta.

Karkuteillä oleva Tranberg on jutun pääepäilty.

Oikeus kuitenkin totesi, että kyseessä on kaupallisessa tarkoituksessa julkaistu muistelmateos, jolla on hyvin vähäinen näyttöarvo. Jotain arvoa oikeus kuitenkin antoi kirjallekin.

– Tranbergin kirjoitus vahvistaa vähäisessä määrin sitä syyttäjän esittämään näkemystä, että kyse on rikoskokonaisuudesta, jolla on kytkös CMC-järjestöön, oikeus totesi.

Useiden tuomittujen osalta tällainen kytkös tuomioiden perusteella löytyykin.

Arvonlisäveropetokset tehtiin tekemällä verohallinnolle aiheettomia ilmoituksia negatiivisesta arvonlisäverosta.

Käytännössä verottajalta siis haettiin aiheettomia veronpalautuksia. Tätä varten piti perustaa yhtiöitä, joita käytettiin oikeuden mukaan puhtaasti rikollisiin tarkoituksiin. Hakemuksia tehtailtiin jopa kymmenien tuhansien eurojen edestä per yhtiö.

Rikoshyötyä yritettiin piilottaa oikeuden mukaan niin, että veropetoksella saatuja rahoja siirreltiin pankkitililtä toisille ja nostettiin ulos automaateista. Rahanpesutuomiot liittyivät rahojen piilotteluun.

Osalle tuomituista lätkäistiin tuomion päälle vielä liiketoimintakielto estämään petosten tekemistä jatkossa.

Cannonball on liivijengi, johon kuului alkuvuonna 10 osastoa: Helsinki, Turku, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Midwest Ulvilassa, Seinäjoki, Heinola, Kausala ja Tallinna.

Kerhon alajengit kulkevat nimellä Squad 32. Tällainen toimii poliisin mukaan myös Thaimaassa.

Lähes 30-vuotias kotoperäinen liivijengi järjestäytyi uudestaan kesällä 2017

– Cannonball MC on vuonna 1991 Helsingissä perustettu moottoripyöräjengi, jota viranomaiset pitävät järjestäytyneenä rikollisryhmänä.

– Heinäkuussa 2017 organisaatiosta erotettiin ja erosi jäseniä sisäisten erimielisyyksien seurauksena.

– Alkuvuonna Cannonballiin kuului 10 osastoa: Helsinki, Turku, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Midwest Ulvilassa, Seinäjoki, Heinola, Kausala ja Tallinna. Lisäksi kerholla on alajengejä, jotka kulkevat nimellä Squad 32. Tällainen toimii poliisin mukaan myös Thaimaassa.

– Organisaation jäsenmäärä on noin 200 miestä.

– Alajenginä toimi myös aiemmin Outfit MC -niminen jengi, mutta poliisin mukaan se lakkautettiin kesän 2017 tilapäisen alasajon yhteydessä.

– Tuoreen huumejutun esitutkintamateriaalista selviää, että niin kerhon toiminnassa mukana olleen miehen kuin poliisinkin mukaan Cannonball järjestäytyi uudelleen loppukesästä 2017 Hämeenlinnan kerholla pidetyssä kokouksessa. Hajoamisen aikaan heinäkuun puolessa välissä 2017 samaisen kerhotilan pihalla poltettiin vanhoja kerholiivejä.

– Kerhoa johtaa esitutkintamateriaalin mukaan Heinolan-osastossa vaikuttava 43-vuotias mies.