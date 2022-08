USS Kearsarge lähtee tänään satamavierailultaan Helsingistä – näin harjoitukset jatkuvat

Yhdysvaltain laivaston maihinnousutukialus USS Kearsarge jatkaa maanantaina matkaansa Helsingistä, jonne se saapui satamavierailulle viime perjantaina.

USS Kearsarge on Wasp-luokkaan kuuluva 257 metrinen maihinnousutukialus. Aluksella on kyydissään muun muassa useita helikoptereita ja pienempiä maihinnousualuksia. USS Kearsargen miehistön lisäksi kyydissä on lisäksi noin 2000 merijalkaväen ja laivaston sotilasta.

Alus oli kiinnittyneenä laituriin Hernesaareen. Sillä ei järjestetty yleisöesittelyjä.

Harjoitustoiminta jatkuu Pohjoisella Itämerellä ja Länsi-Uudenmaan rannikolla

USS Kearsarge jatkaa vierailun jälkeen henkilöstöineen harjoittelua Pohjoisella Itämerellä ja Hangon seudulla Merivoimien kanssa perjantaihin 19.8. saakka.

Harjoituksiin liittyvät lisäksi USS Arlington sekä USS Gunston Hall sekä Yhdysvaltain merijalkaväen osia (22. Marine Expeditionary Unit).

Harjoitukset koostuvat useista osakokonaisuuksista Pohjoisella Itämerellä ja rannikolla Hankoniemen sekä Upinniemen alueilla.

– Harjoittelun tavoitteena on kehittää Suomen ja Yhdysvaltain merivoimien ja merijalkaväen yhteistoimintakykyä ja yhteensopivuutta sekä Suomen kykyä isäntämaatuen tarjoamiseen, Puolustusvoimien tiedotteessa kerrotaan.

Merivoimista harjoituksiin osallistuu Merivoimien esikunnan, Uudenmaan prikaatin, Rannikkoprikaatin ja Rannikkolaivaston joukkoja ja aluksia.

Utin jääkärirykmentin NH90-helikopterit sekä yhdysvaltalaiset Chinook- ja Blackhawk-helikopterit tukevat Merivoimien joukkojen siirtoja harjoituksessa. Lisäksi joukkojen siirtoja tukevat AH-1Z Viper ja UH-1Y Venom – helikopterit Yhdysvaltojen USS Kearsarge-tukialukselta.

Ilmavoimista harjoitustoimintaan osallistuu F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä.

Harjoittelu aiheuttaa lisääntynyttä pinta-alusten liikettä ja lentotoiminnasta aiheutuu lentomelua Hankoniemen ja Upinniemen alueella kaikkina päivinä.