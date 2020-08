Uuden-Seelannin viimevuotisten moskeijaiskujen tekijä istuu loppuikänsä vankilassa

Vankeustuomio on ensimmäinen laatuaan Uudessa-Seelannissa. Tavallisesti elinikäiseen vankeustuomioon kuuluu myös ehdonalaismahdollisuus minimivankeusajan jälkeen.

Uudessa-Seelannissa viime vuonna moskeijaiskut tehnyt mies istuu loppuikänsä telkien takana. Iskut tehnyt 29-vuotias australialaismies tuomittiin tänään elinikäiseen vankeuteen, ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen, kertoo uutistoimisto AFP.

New Zealand Herald -sanomalehden mukaan vankeustuomio on ensimmäinen laatuaan Uudessa-Seelannissa. Tavallisesti elinkautisiin kuuluu lain mukaan 17 vuoden minimiaika, jonka aikana ei ole mahdollisuutta ehdonalaiseen.

Yhteensä 51 ihmistä sai surmansa kun mies hyökkäsi viime vuoden maaliskuussa Christchurchissa kahteen moskeijaan perjantairukousten aikaan ja avasi tulen automaattiaseilla.

Maan pääministerin Jacinda Ardernin mukaan tuomio on tervetullut, kertoo Stuff-verkkomedia.

– Mikään ei poista kipua, mutta toivon, että tunsitte Uuden-Seelannin käsivarret ympärillänne koko prosessin ajan, hän kertoi Stuffin mukaan ja toivoi tämän jatkuvan vastaisuudessakin.

Ardern arvioi, ettei viime vuoden maaliskuulta peräisin oleva trauma parane nopeasti, mutta hän toivoo, ettei tämän päivän jälkeen olisi enää syytä kuulla tai lausua iskujen takana olleen terroristin nimeä. Ardernin mukaan australialaismies ansaitsee vain äärimmäistä hiljaisuutta.

Pääministerin suosio on ollut korkealla osittain myös sen vuoksi, miten hän luotsasi maataan vajaan puolentoista vuoden takaisten moskeijaiskujen jälkimainingeissa.

Tuomari: Teot olivat epäinhimillisiä

New Zealand Heraldin mukaan syytetty ei vastustanut tuomiota. Hän väitti tuomiota edeltävässä raportissa, ettei hän ole rasisti tai muukalaisvihamielinen. Hän hyväksyi tekonsa olevan terrori-isku. Syyttäjän mukaan teko oli selvästi ideologinen ja syytetty ”vaarallinen narsisti”, kertoo uusseelantilaislehti.

Tuomari Cameron Manderin mukaan syytetyn kieroutuneen ideologian takana oli ”pohjaviha”, joka johti hänet hyökkäämään puolustuskyvyttömiä miehiä, naisia ja lapsia vastaan.

– Oikeuden velvollisuutena on vastata tavalla, joka torjuu määrätietoisesti tällaisen säälimättömän pahantahtoisuuden, Mander sanoi ilmoittaessaan tuomiosta.

Vaikka syytetty oli Manderin mukaan epäonnistunut pyrkimyksessään edistää oikeiston ääriaatteita, maksoi Uuden-Seelannin muslimiyhteisö siitä huolimatta tuomarin mukaan kauhistuttavan hinnan.

– Se oli julmaa ja enemmän kuin sydämetöntä. Teot olivat epäinhimillisiä, Mander linjasi.

Kruunun syyttäjän Mark Zarifehin mukaan hirmuteolla ei ole edes vertailukohtaa Uuden-Seelannin rikoshistoriassa.

Iskujen tekijä oli matkalla vielä yhteen moskeijaan

Christchurchin viimevuotisten moskeijaiskujen tekijän tuomitsemisistunto alkoi maanantaina. New Zealand Heraldin mukaan iskujen uhrit ovat kuvailleet australialaisen rikoksia tällä viikolla oikeudessa muun muassa pelkurimaisiksi, pahoiksi ja kuvottaviksi.

Tänään tuomitun miehen perhettä ei ole näkynyt tämän viikon aikana tuomitsemisistunnoissa, kertoo New Zealand Herald.

Uuden-Seelannin moskeijaiskujen tekijä halusi tappaa mahdollisimman paljon ihmisiä ja oli matkalla vielä yhteen moskeijaan, kun poliisi pysäytti hänet viime vuonna, sanoi syyttäjä oikeudenkäynnin avauspuheenvuorossa maanantaina. Mies aikoi myös polttaa moskeijat.

– Hän on sanonut, että hän olisi toivonut tappaneensa vielä enemmän ihmisiä. Kuulusteluissa hän on myös todennut olleensa matkalla kolmanteen moskeijaan Ashburtonissa jatkaakseen tappamista, kun hänet pysäytettiin. Hän on kuvannut tekojaan terrori-iskuiksi, luetteli syyttäjä Barnaby Hawes maanantaina.

Oikeusprosessissa on riittänyt yllätyksiä

Oikeusprosessissa on riittänyt tänä vuonna yllätyksiä. Ensiksi ampuja shokeerasi tunnustamalla maaliskuussa syyllisyytensä kaikkiin rikoksiin, joista häntä syytetään. Mielenmuutos oli täyskäännös, sillä aiemmin mies on kiistänyt kaikki syytteet.

Hän antoi tunnustuksensa videoyhteyden välityksellä vankilasta Aucklandista oikeuden istunnossa, joka oli pantu pikavauhtia pystyyn Christchurchissa.

Heinäkuussa tapahtui seuraava käänne, kun syytetty ilmoitti antavansa potkut puolustusasianajajilleen ja edustavansa itse itseään oikeudessa.

Syytetty oli valmistellut verilöylyään ainakin vuodesta 2017 saakka. Hän oli hankkinut tuhansittain panoksia ja useita sarjatuliaseita. Kahta kuukautta ennen hyökkäystä hän kävi Christchurchissa ja kuvasi dronella al-Noorin moskeijaa ja teki tarkkoja muistiinpanoja kulkureiteistä moskeijalle.

Ennen hyökkäystä syytetty latasi yli 70-sivuisen, vihaa uhkuvan manifestin äärioikeistolaisille sivustoille. Hän kuvasi veritekonsa kypäräänsä kiinnittämällään kameralla ja välitti ne verkkoon.

Hyökkääjällä oli mukanaan myös omatekoisia palopommeja, joita hän ei kuitenkaan käyttänyt.

Iskujen jälkeen Uusi-Seelanti kiristi pikavauhtia aselakejaan.