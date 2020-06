Uusi epäilty Madeleine McCannin katoamisessa – Kolmevuotias katosi 13 vuotta sitten Portugalissa

Saksassa poliisi on löytänyt uuden epäillyn Madeleine McCannin katoamiseen.

Vuonna 2007 kolmevuotias brittiläinen Madeleine McCann hävisi lomahuoneistosta Algarvessa Portugalissa, kun hänen vanhempansa olivat lähellä illallisella. Myös McCannin nuoremmat kaksossisarukset nukkuivat huoneistossa.

Uusi epäilty on saksalainen pedofiili, joka istuu parhaillaan vankilassa Saksassa tuomittuna seksirikoksista ja huumekaupasta. Miehellä on kaksi aiempaa tuomiota tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Epäillyn tiedetään olleen Praia da Luzin loma-alueen lähistöllä 3. toukokuuta 2007, jolloin McCann katosi. Tuona iltana mies puhui puolen tunnin puhelinkeskustelun, joka päättyi hieman yli tuntia ennen lapsen katoamista.

Asiasta kertovat muun muassa brittilehti The Guardian, BBC ja uutistoimisto Reuters.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Poliisi julkaisi tietoja epäillystä

Saksan poliisi on julkaissut vetoomuksen uusien tietojen ja todistajien löytämiseksi.

Epäillyn kerrotaan olevan vaalea, lyhyttukkainen ja vähän yli 180 senttiä pitkä. Mies on nyt 43-vuotias, joten vuonna 2007 hän oli 30-vuotias. Hän asui vuosina 1995–2007 Algarvessa. Hän syyllistyi tuolloin huumekauppaan sekä murtoihin hotelleihin ja lomahuoneistoihin.

Poliisi julkaisi kuvan pakettiautosta, jossa hänen kerrotaan viettäneen ”liikkuvaa elämäntapaa” Algarvessa, sekä kaksi portugalilaista puhelinnumeroa, jotka olivat epäillyn puhelimessa.

– Saatat ehkä tietää joistakin asioista, joita hän on tehnyt. Hän on saattanut tunnustaa jotakin Madeleinen katoamisesta. Yli 13 vuotta on kulunut, ja se, kelle olet lojaalinen, on saattanut vaihtua. Hän on vankilassa. Aiemmin joitakuita on huolettanut yhteydenotto poliisiin. Nyt on tullut aika tulla esiin. Vetoamme sinuun, poliisien vetoomuksessa sanottiin.

Katoaminen herätti valtavaa kansainvälistä huomiota

Madeleinen vanhemmat Kate ja Gerry McCann julkaisivat lausunnon poliisin kautta.

– Haluamme vain löytää hänet, paljastaa totuus ja saattaa syylliset oikeuden eteen. Emme luovu toivosta löytää Madeleine elossa, mutta kävi miten kävi, meidän täytyy tietää, meidän täytyy saada rauha, vanhemmat sanoivat.

Madeleine McCannin katoaminen herätti valtavaa kansainvälistä huomiota. Häntä etsittiin heti muun muassa satojen vapaaehtoisten voimin.

Kuukausien kuluessa Portugalissa poliisi epäili Kate ja Gerry McCannia tyttärensä katoamisesta. Sittemmin McCannit saivat korvauksia brittilehdistöltä jutuista, joissa heidät leimattiin syylliseksi tyttärensä kuolemaan.

Kiukkua herätti alkuvaiheessa myös se, että paikallinen poliisipäällikkö myönsi, että tärkeitä todisteita oli saattanut tuhoutua, koska lomahuoneistoa ei eristetty heti kunnolla.

Vuonna 2011 McCannit julkaisivat kirjan tyttärestään.

Britanniassa Madeleine McCannin katoamisen tutkinta on maksanut yli 12,3 miljoonaa euroa. Sen rahoittamisesta päätti pääministeri David Cameronin hallitus vuonna 2011 McCannin vanhempien vetoomuksesta.

Tutkinnassa on tarkasteltu yli 600 ihmisen liikkeitä. Vuonna 2013 katoamisesta epäiltiin neljää miestä, mutta heidät vapautettiin epäilyistä.