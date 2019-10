Uusi hallitus painoi junaliikenteen kilpailukuvioissa jarrua Anne Berner Shown jälkeen – yltiövapaa markkinatalous on vasemmistolle kauhistus

Esimerkiksi eteläisen Suomen taajamaliikenteen kilpailutuksessa on otettu aikalisä.

Rautatieliikenne on outo jäänne. Maanteillä, merellä ja ilmassa on kilpailua pilvin pimein, mutta raiteilla liikkuminen on valtiollisen VR-Yhtymän käsissä.

Poikkeus on tavaraliikenne, joka vapautui vuonna 2007. Silti sekin on käytännössä lähes 100-prosenttisesti VR-vetoista.

Hiljaiselolle voi tänä syksynä paikantaa kaksi syytä. Ensimmäinen on pyörremyrsky nimeltään Anne Berner . Edellisen hallituksen liikenneministeri lähti politiikkaan pannakseen Suomen kuntoon: halki, poikki ja pinoon. Hän oli Juha Sipilän (kesk.) likaisen työn tekijä.

Tapetille nousivat Jäämeren rata, Tallinnan rautatietunneli ja tunnin junat sekä matkustajaliikenteen avaaminen kilpailulle. Isossa kuvassa kansainvälisten liikennöitsijöiden eriväriset junat näyttivät jo kiitävän kasvukeskuksesta toiseen ja uuden sukupolven hongkongilaiset lättähatut pendelöivän kylästä kylään.

Toinen syy on aatteellinen. Antti Rinteen (sd.) punavihreä hallitus on berneriläisten voimien kanssa jokseenkin eri mieltä vapaan markkinatalouden kaikkivoipaisuudesta junaliikenteen käyttövoimana.

Siksi nyt on tuumaustauon paikka. Esimerkiksi eteläisen Suomen taajamaliikenteen kilpailutus on vihelletty aikalisälle. Pääkaupunkiseudun HSL:n lähiliikenteen kilpailutus kuitenkin etenee. Voittajan on määrä aloittaa liikennöinti vuonna 2021.

Asiantuntijan mielestä ”Viron VR” on tervetullut tulokas

Näillä näkymin koko matkustajajunaliikenne vapautuu kilpailulle 2020-luvun puolivälissä – ehkä.

Julkisuudessa vähemmälle huomiolle on jäänyt tavaraliikenne. Muutama päivä sitten se sentään ylsi otsikoihin, kun ”Viron VR” Operail ilmoitti aloittavansa rautatiekuljetukset Suomessa.

Liikennetekniikan professori ja suunnitteluyritys WSP Finland Oy:n johtaja Jorma Mäntynen pitää uutista erittäin myönteisenä.

– Operail on suhteellisen iso, hyvämaineinen ja vakavasti otettava kilpailija. Lisäksi Ilkka Seppänen (yhtiön Suomen toimintojen johtaja) oli pitkään VR:n tavaraliikennejohtaja, Hän tuntee markkinan erinomaisesti, Mäntynen toteaa.

– Tällä hetkellä VR:n lähes ainoa kilpailija on Fenniarail, eikä sekään suuri ole. Yhtiön liikevaihto on reilut 5 miljoonaa euroa. VR:n vastaava luku on lähes 1,3 miljardia euroa.

Pienet ja keskisuuret jääneet paitsioon rautatiekuljetuksissa

Jorma Mäntysen mielestä markkinoilla on hyvin tilaa sellaisille ketterille toimijoille, jotka voivat ottaa hoitaakseen pk-yritysten tarpeita. Ne ovat jääneet paitsioon, kun VR on keskittynyt raskaaseen sarjaan: pitkiin matkoihin ja suuriin yrityksiin.

Rautatiekuljetusten edistämistä ja Suomen rataverkon kehittämistä tukevat myös ilmastonmuutos ja EU:n voimakas työntöapu junaliikenteelle. Nyt rataosuuksista muutamat ovat pahasti ylikuormitettuja ja useat täysin alikuormitettuja.

– Uudelle hallitukselle pitää kuitenkin antaa plussaa Ylivieskan-Iisalmen radan sekä Hangon-Hyvinkään radan sähköistyksen saamasta rahoituksesta. Molemmat ovat tavaraliikenteelle erittäin tärkeitä osuuksia, professori muistuttaa.

Artikkelia on oikaistu sunnuntaina 20.10. klo 9.30. Kilpailutuksen aikalisä koskee eteläisen Suomen taajamaliikennettä, ei pääkaupunkiseudun HSL:n lähiliikennettä.