Uusi koronatestausstrategia: Testauskapasiteetti pyritään nostamaan syksyllä 20  000:een vuorokaudessa, testiin päästävä päivässä

Nyt kapasiteetti on yli 14 000 koronatestiä vuorokaudessa.

Koronatestauskapasiteetti Suomessa pyritään nostamaan syksyllä 20 000 testiin päivässä, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Koronatestiin on päästävä päivässä ja tulos on saatava päivässä.

Nykyinen laskennallinen kapasiteetti on yli 14 000 koronatestiä vuorokaudessa.

Kiuru esitteli Suomen uutta koronatestausstrategiaa tiedotustilaisuudessa.

Ministeriö kertoo tiedotteessa, että strategian päivitys on tehty, jotta uudet tartunnat ja altistuneiden ketjut pystytään tunnistamaan nopeasti ja tartuntojen leviämistä voidaan ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola luetteli keskeisiä haasteita ja syitä sille, miksi ruuhkat ovat päässeet syntymään. Syitä ovat muun muassa, että lieväoireiset ovat tulleet enenevässä määrin testeihin ja myös lapsia on tullut merkittävästi enemmän.

Ruuhkia on Pohjolan mukaan lisännyt lomakauden päättyminen, koulujen alkaminen ja se, että muiden samoja oireita aiheuttavien tautien määrä on lisääntynyt. Myöskään henkilöstöä ja laitteita ei ole ollut tarpeeksi.

Pohjolan mukaan näytteenottoon pääsyä on nyt sujuvoitettava ja mietittävä, miten näytteenottokeinojen monipuolisuutta pystytään parantamaan ottamalla käyttöön esimerkiksi walk in- ja drive in -testausta sekä liikkuvaa testausta.

Lisäksi Pohjolan mukaan tarvitaan investointeja ja henkilöstölisäyksiä. Testausanalyysia on tarvittaessa jaettava eri laboratorioiden välillä.