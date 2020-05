Uusi laskelma arvioi jopa 147  000 ihmisen kuolevan Yhdysvalloissa koronavirukseen elokuuhun mennessä

Yhdysvalloissa koronavirukseen kuolleiden määrä saattaa nousta jopa 147 000:een elokuun alkupäiviin mennessä, kertoo tuore laskelma. Mallinnuksesta uutisoi muun muassa uutiskanava CNN. Kuolleita on nyt yhteensä noin 82 000.

Laskelma on tehty Washingtonin yliopistossa toimivassa instituutissa. Uudessa mallinnuksessa kuolleiden määrä on noussut entisestään viikonloppuna julkaistuun laskelmaan verrattuna. Tuolloin kuolemia oli laskelmassa vielä noin 10 000 vähemmän.

Tutkijoiden mukaan syynä ennustettujen kuolemien määrän kasvuun on se, että monissa osavaltioissa on alettu löysätä liikkumisrajoituksia ja avata kauppoja. Kun ihmiset liikkuvat enemmän, virus pääsee leviämään hallitsemattomammin.

Kun mallinnuksia alettiin tehdä, tutkijat olettivat maan osavaltioiden noudattavan niin kutsua Uuden-Seelannin mallia, jossa rajoituksia puretaan vasta kun tartuntaluvut laskevat hyvin alas.

– Meillä ei toimita niin. Meillä kiihdytetään kohti rajoitusten purkua, instituutin johtaja Christopher Murray kuvaili.

– Uskomme, että luvut nousevat, ellemme ala nähdä hyötyjä siitä, että ihmiset ovat varovaisia ja käyttävät kasvosuojia. Myös testaus-, jäljitys- ja eristyskapasiteetin pitäisi nousta ennakoimaamme nopeammin, Murray jatkoi.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja maailmassa, jo yli 1,4 miljoonaa. Toukokuussa on todettu yleisesti noin 20 000–30 000 uutta virustartuntaa päivässä, kertoo tilastosivusto Worldometer.

Kriisiryhmän kolmikko palasi karanteenista

Maan korkeimmassa johdossa presidentti Donald Trumpin ja varapresidentti Mike Pencen on määrä välttää toistensa seuraa ainakin muutaman päivän ajan. Viime viikolla kahdella Valkoisen talon henkilökuntaan kuuluvalla ihmisellä todettiin koronavirustartunta. Toinen tartunnan saaneista on Pencen tiedottaja.

Aloite presidenttien turvavälistä tuli Penceltä.

– Kyseessä on varapresidentin oma päätös. Myös se, kuinka kauan tätä kestää, on varapresidentin päätettävissä, Valkoisen talon tiedottaja Kayleigh McEnany sanoi medialle tiistaina.

Aiemmin on kerrottu, että sekä presidentti että varapresidentti testataan viruksen varalta päivittäin. Trump kertoi Pencen negatiivisesta testituloksesta viimeksi maanantaina.

Valkoisen talon koronatartuntojen vuoksi useita pandemian vastaisen ydinryhmän asiantuntijoita kertoi viime viikolla jättäytyvänsä karanteeniin ja etätöihin mahdollisen altistuksen vuoksi.

Tiistaina tautikeskus CDC:n johtaja Robert Redfield, Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston päällikkö Stephen Hahn sekä Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci kertoivat kuitenkin osallistuvansa tarvittaessa Valkoisen talon kokouksiin, kertoo muun muassa Guardian.

Kolmikkoon sovelletaan kriittisten alojen työntekijöihin liittyvää ohjeistusta, jonka mukaan he palaavat töihin kasvosuojat kasvoillaan ja huolehtivat noin parin metrin etäisyydestä muihin. Kaikkia myös tarkkaillaan oireiden varalta.

Lähes 1 900 uutta koronaviruskuolemaa

Yhdysvalloissa on tilastoitu lähes 1 900 uutta koronaviruskuolemaa vuorokaudessa, käy ilmi baltimorelaisen Johns Hopkinsin yliopiston koronaseurannasta. Luku kuvaa tilannetta maanantai-illasta tiistai-iltaan paikallista aikaa.

Sekä sunnuntaina että maanantaina maassa tilastoitiin alle tuhat uutta kuolemaa.

Yhdysvalloissa on raportoitu eniten koronaviruskuolemia koko maailmassa. Yliopiston sivun mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on maassa kuollut jo yli 82 000 ihmistä. Tilastosivusto Worldometerin mukaan kuolleita on noin tuhat enemmän.

Miljoonaa asukasta kohden maassa on kuollut koronaviruksen seurauksena 252 ihmistä. Tartunnan on saanut yli 4 250 ihmistä miljoonasta.

Suomessa vastaavat suhdeluvut olivat keskiviikkoaamuna miljoonaa asukasta kohden 50 kuollutta ja 1 083 tartunnan saanutta.