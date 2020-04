Uusi lasti maskeja lentää Suomeen näillä näkymin tiistaina – Huoltovarmuuskeskuksen hallitus vapautti tehtävistään johtoryhmän jäseniä toistaiseksi

Tiistaina Suomeen on Huoltovarmuuskeskuksen mukaan tulossa kolme rahtilentokoneellista suojavarusteita terveydenhuoltoon. Aikataulu voi vielä viivästyä.

Suomeen on saapumassa suu- ja nenäsuojaimia eli kirurgisia maskeja, valmistajana Fujian Hengan Holding Xiamen Business Trade Co. Tämänhetkisen tiedon mukaan maskit soveltuvat sairaalakäyttöön. Ne ovat kiinalaisen suojainstandardin YY 0469 mukaisia.

Lentokoneissa tuodaan myös FFP2-tason hengityssuojaimia Lifa Airilta, eli ei aivan parasta laatua. Lisäksi maahan tulee sekä nitriili- että vinyylikäsineitä, jotka on valmistanut Qingdao Kaiweisi Industry and Trade Co.

Lopullinen varmistus suojainten laadusta tulee, kun Teknologian tutkimuskeskus VTT testaa ne.

HVK:n hallitus päätti vapauttaa tehtävistään kaksi johtoryhmän jäsentä, Asko Harjulan ja Jyrki Hakolan.

HVK:n viikonloppuna kokoontunut hallitus päätti samalla tilata ulkopuolisen selvityksen suojainkaupoista. Selvityksen on määrä valmistua tiistaina.

Vapautus tehtävistä on voimassa sen aikaa, kun kauppojen selvitys kestää.

THL:n pääjohtaja puoltaa kasvojen suojaamista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta puolsi laajempaa suojamaskien käyttöä yhteiskunnassa koronavirusepidemian aikana.

Kiinalaistutkimuksen mukaan yhteiskunnan eristysvaiheessa jopa neljä viidestä tartunnasta tulisi oireettomilta.

– Jos löydökset toistuvat, puoltaa iso oireettomien tartuttajien osuus kirurgisten tai kangasmaskien käyttöä ihmisten ilmoilla liikkuessamme. Suojataksemme muita, Tervahauta kirjoitti perjantaina.

Maanantaina hän tarkensi Twitterissä, ettei lisätutkimusta tarvitse odottaa maskien käytön puolesta.

Toistaiseksi suojamaskien laajaa käyttöönottoa hidastaa se, ettei niitä ole juuri saatavilla. Hinta on kohonnut korkeaksi.