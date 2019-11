Uusi pikatesti voi helpottaa ja nopeuttaa keliakian diagnosoimista

Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet ja patentoineet uuden menetelmän, joka tarjoaa mahdollisuuden keliakian pikadiagnoosiin. Nykyisin vallitsevassa menetelmässä näyte täytyy kuljettaa keskuslaboratorioon, jossa monivaiheinen testi kestää tunteja. Uudella menetelmällä tulos saadaan...

Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet ja patentoineet uuden menetelmän, joka tarjoaa mahdollisuuden keliakian pikadiagnoosiin. Nykyisin vallitsevassa menetelmässä näyte täytyy kuljettaa keskuslaboratorioon, jossa monivaiheinen testi kestää tunteja. Uudella menetelmällä tulos saadaan alle puolessa tunnissa. Uutta menetelmää koskeva tutkimusartikkeli on julkaistu yhdysvaltalaisessa tiedejulkaisussa Plos One. Keliakia on autoimmuunitauti, jota sairastaa noin yksi prosentti väestöstä. Se ilmenee useimmiten…