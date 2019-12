Uuteen-Seelantiin lennätettiin yli 100 neliömetriä luovutettua ihoa tulivuorenpurkauksessa loukkaantuneiden hoitamiseksi

Uuden-Seelannin White Islandin tulivuorenpurkauksen australialaisia uhreja palasi maanantaina kotiin, kun turisteja kuljettanut Royal Caribbean -varustamon ristelijä palasi Uudesta-Seelannista Sydneyyn, kertoi australialainen uutiskanava Abc News. Satamassa koettiin tunteikkaita jälleennäkemisiä, kun omaiset olivat vastassa 12 päivän risteilylle osallistuneita perheenjäseniään. Risteilyn ohjelmaan kuului päiväretki White Islandiin.

Viikko sitten Uuden-Seelannin Pohjoissaaren itäpuolella sijaitseva White Islandin saaren tulivuori purkautui samaan aikaan, kun saarella vieraili kymmeniä ihmisiä. 16. uhri kuoli sunnuntaina Sydneyssä. Kuolleista 11 on Abc Newsin mukaan australialaisia. Kahta ihmistä etsitään yhä saaren vesistöstä, mutta purkauksessa saastuneen meriveden huono näkyvyys on haitannut etsintöjä.

Uudessa-Seelannissa vietettiin maanantaina hiljainen hetki uhrien muistoksi kello 14.11 eli tasan viikko purkauksen jälkeen. Hiljentymisen julistanut pääministeri Jacinda Ardern julkaisi Instagramissa alueelta pelastustöiden aikana ottamansa kuvan. Hän kirjoitti purkauksen olleen ”mitä epätavallisin tragedia”.

– Onnettomuudessa menetetyt ovat nyt ikuisesti yhteydessä Uuteen-Seelantiin, ja me pidämme heidät lähellä, Ardern kirjoitti.

Sairaalahoidossa oli maanantaina 26 ihmistä. Saarella oli purkauksen aikaan 47 ihmistä: turisteja Australiasta, Yhdysvalloista, Saksasta, Kiinasta, Britanniasta ja Malesiasta sekä paikallisia, jotka toimivat turistien oppaina, kertoi Reuters.

19-vuotias opas paloi 80-prosenttisesti

Loukkaantuneista kymmenen lennätettiin viikonloppuna hoidettavaksi Australiaan, sillä Uusi-Seelanti ei ole yksin pystynyt kerralla hoitamaan suurta määrää pahoista palovammoista kärsiviä.

Kaksi potilasta paloi 90-prosenttisesti. Yksi vakavimmin loukkaantuneista on saarella oppaana toiminut uusiseelantilainen Jake Milbank , joka täytti onnettomuuspäivänä 19 vuotta.

– Hän suhtautuu intohimoisesti erityisesti meriluontoon ja oli työssään elementissään, perheystävä Rebecca Holder kertoi lehdelle.

Sairaalahoidossa olevat kärsivät vakavista palovammoista, joissa vähintään kolmaosa heidän kehostaan on palanut, kertoi uusiseelantilainen The New Zealand Herald. Monilla uhreista on myös hengitysteiden palovammoja. Lehden mukaan lääkärit työskentelevät ”kellon ympäri” pelastaakseen heidän henkensä.

– Heidän hoitamisensa on yksi haastavimmista asioista, sillä potilaat kärsivät kovista kivuista, taistelevat elämästään seuraavat kaksi tai kolme viikkoa, ja voivat siitä huolimatta menehtyä, sanoi Australian ja Uuden-Seelannin ensiapulääketieteen lääkärikollegion puheenjohtaja John Bonning lehdelle.

120 neliömetriä ihoa ulkomailta

Kolmannen asteen palovammat vaativat parantuakseen ihonsiirron. Uuteen-Seelantiin lennätettiin potilaiden hoitoa varten viikonlopun aikana 120 neliömetriä siirrettyä ihoa Australiasta ja Yhdysvalloista, kertoi The New Zealand Herald.

Määrä vastaa ainakin 60 edesmenneen luovuttajan ihosiirrännäisiä. Uudessa-Seelannissa ihonluovuttajia on vuosittain 5–10. Luovutettua ihoa säilytetään ja kuljetetaan 70 pakkasasteessa.

Myös luovutetun veren ja veriplasman tarve Uudessa-Seelannissa kasvoi purkauksen jälkeen huomattavasti, mutta niihin maa ei ole tarvinnut täydennystä.

Onko Royal Caribbean vastuullinen?

White Island, paikallisella maorikielellä Whakaari, oli suosittu turistikohde, jonne järjestettiin päivittäin turistiretkiä huolimatta siitä, että se on Uuden-Seelannin tuliperäisesti aktiivisin saari. Nyt Uudessa-Seelannissa ihmetellään, miksi vaaralliseksi tiedettyyn kohteeseen vietiin turisteja.

– On yhä paljon kysymyksiä ja niihin tarvittavia vastauksia, pääministeri Ardern sanoi maanantaina.

Ardernin mukaan tulivuorenpurkaukseen liittyvä tutkinta voi kestää vuoden. Se voi johtaa viiden vuoden pituisiin vankeusrangaistuksiin tai noin 1,8 miljoonan euron sakkotuomioihin.

Tutkinnassa voidaan nostaa syytteitä yksityishenkilöitä tai yrityksiä vastaan, jos epäillään rikkeitä turvallisuuslainsäädännössä. Esimerkiksi turisteja alueelle kuljettaneen Royal Caribbean -varustamon vastuu selvitetään, kertoi Reuter

Ardern ilmoitti myös noin kolmen miljoonan euron rahaston perustamisesta. Sillä avustetaan Whakatanen alueen pienyrityksiä, jotka kärsivät tappiota purkauksen aiheuttaman turistikadon vuoksi. White Island sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Whakatanen rannikosta.