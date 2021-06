Uutiskoosteessa mm. tänään on vuoden pisin päivä, Huuhkajat taistelee Belgiaa vastaan, työmatkaliikenne EU-alueelta avautuu

Työmatkaliikenne Suomeen avautuu EU- ja Schengen-alueelta

Työmatkaliikenne Suomeen muista EU- ja Schengen-maista sallitaan tästä päivästä alkaen. Päätös koskee kaikkia liikennemuotoja eli myös maa- ja meriliikennettä, kun aiemmin vastaava linjaus oli voimassa lentoliikenteessä.

Etenkin Viro ehti toivoa pitkään, että Suomi keventäisi rajoituksiaan. Viron pääministeri Kaja Kallas muun muassa vetosi suoraan pääministeri Sanna Mariniin (sd.), että yli neljä kuukautta erossa olleet virolaisperheet pääsisivät jälleen tapaamaan toisiaan.

Myös EU- ja Schengen-alueelta saapuva turisti voi päästä Suomeen, jos hänellä on todistus hyväksytystä koronarokotussarjasta tai sairastetusta koronataudista.

Merimetso leviämässä pohjoisen merialueille – voisi siirtyä myös sisävesille

Merimetso on leviämässä myös Suomen pohjoisille merialueille, kertovat asiantuntijat. Merenkurkussa ja siitä pohjoiseen Perämerellä merimetsomäärät ovat kasvaneet, sanoo Birdlife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

Merimetsoa on syytetty kalastajien saaliiden hupenemisesta sekä pesäalueiden kasvuston tuhoutumisesta.

Ruotsissa merimetsot ovat levinneet pesimään myös sisävesien suurille järville. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Antti Lappalainen arvioi, että sama voisi tapahtua Suomessa.

Merimetsokannan arvioidaan vakiintuneen Suomessa noin 26 000 pesivään pariin.

Merimetso palasi pesimään maahamme vuonna 1996 yli sadan vuoden poissaolon jälkeen.

Outokummussa onnettomuuspaikka saatu raivattua eläinkuljetusrekan ja kahden henkilöauton kolaroitua

Pohjois-Karjalassa Outokummussa on saatu raivattua onnettomuuspaikka eilen iltapäivällä tapahtuneen liikenneonnettomuuden jälkeen ja liikenne kulkee taas normaalisti, kertoo Itä-Suomen poliisi Twitterissä.

Liikenne valtatiellä 9 eli Kuopiontiellä oli onnettomuuden vuoksi kokonaan poikki iltapäivästä lähtien eläinkuljetusrekan ja kahden henkilöauton kolaroitua.

Eläinkuljetusautossa oli kaikkiaan 54 nautaa. Päivystävän palomestarin mukaan kaikkiaan 31 eläintä selvisi hengissä. Lopuista 23:sta osa kuoli jo onnettomuuden yhteydessä ja loput jouduttiin lopettamaan eläinlääkärin määräyksestä.

Mahdollisista henkilövahingoista ei ollut tiedotettu vielä alkuyöhön mennessä.

Juhannusviikko alkaa hellesäässä – erittäin tukalasta helteestä varoitetaan Itä- ja Etelä-Suomessa

Hellejakso jatkuu erityisesti maan etelä- ja itäosissa, kun lämpötila kohoaa jälleen yli 30 asteen, kertoo Ilmatieteen laitos.

Etelässä ja idässä on voimassa erittäin tukalan helteen varoitus. Myös metsäpalovaroitus on voimassa laajalla alueella. Maaston odotetaan kuivuvan lisää helteiden myötä.

Lisäksi mahdollisesti vaarallisen uv-säteilyn varoitus on voimassa Etelä-Suomessa. Ukkosesta varoitetaan Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Loppuviikosta kuumin ilma väistynee, mutta juhannusta vietetään taas hellesäässä, Ilmatieteen laitos ennustaa.

Tänään on vuoden pisin päivä ja tähtitieteellisen kesän ensimmäinen päivä

Tänään on kesäpäivänseisaus eli vuoden pisin päivä pohjoisella pallonpuoliskolla. Napapiirin pohjoispuolella aurinko ei laske lainkaan horisontin alapuolelle ja eteläisessäkin Suomessa päivän pituus on lähes 19 tuntia. Eteläisellä pallonpuoliskolla päivä puolestaan on lyhimmillään.

Pohjoismaissa kesäpäivänseisauksen läheisyyteen ajoittuu keskikesän juhla. Suomessa juhannusaatto on perjantaina ja juhannuspäivä lauantaina.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kesäpäivänseisauksen myötä kevät vaihtuu kesäksi tähtitieteellisessä vuodenkierrossa. Kesä kestää 94 päivää ja päättyy syyspäiväntasaukseen.

Kesäpäivänseisauksesta lähtien valoisa aika alkaa jälleen lyhentyä pohjoisella pallonpuoliskolla.

Ruotsissa äänestetään tänään Löfvenin hallituksen kohtalosta

Tänään selviää, kaatuuko Ruotsissa pääministeri Stefan Löfvenin hallitus. Hallituskriisi kärjistyi eilen, kun vasemmistopuolue torjui Löfvenin vuokrasääntelyn keventämistä koskevan kompromissiehdotuksen.

Sosiaalidemokraattinen pääministeri ja keskustapuolueen johtaja Annie Lööf olivat ehdottaneet, että vuokralaisten ja kiinteistönomistajien edustajille tarjottaisiin syyskuuhun asti aikaa neuvotella ratkaisu vuokrasääntelyn keventämisestä.

Tämä ei tyydyttänyt vasemmistopuoluetta, joka vaatii vuokrasääntelyn poistamista hallitussopimuksesta. Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar sanoi puolueen menettäneen luottamuksensa Löfveniin. (Lähde: TT)

EU-maiden ulkoministerien odotetaan hyväksyvän uusia Valko-Venäjään kohdistuvia pakotteita

EU-maiden ulkoministerit tapaavat tänään Luxemburgissa, jossa yksi kokouksen keskustelunaiheista on Valko-Venäjän tilanne. Ulkoministerien odotetaan hyväksyvän virallisesti uusia Valko-Venäjään kohdistuvia pakotteita.

Pakotteiden perusteena ovat ihmisoikeusrikkomukset, kansalaisyhteiskunnan tukahduttaminen sekä Valko-Venäjän toukokuiset toimet, kun maa pakotti Kreikasta Liettuaan matkalla olleen Ryanairin lentokoneen laskeutumaan Minskiin. Samassa yhteydessä Valko-Venäjä otti kiinni matkustajina olleet valkovenäläisen oppositioaktivistin ja tämän venäläisen naisystävän.

Armeniassa pääministeri Pashinjan julistaa voittaneensa parlamenttivaalit

Armenian pääministeri Nikol Pashinjan on julistanut puolueensa voittaneen maan parlamenttivaalit, kun äänet oli saatu alle puolesta äänestysalueita. Pääministeri kertoi asiasta Facebook-sivullaan julkaistussa puheessa.

Alustavien tulosten mukaan Pashinjanin puolue oli alkuyöstä selvässä johdossa ääntenlaskennan jatkuessa. Kansallissopimus-koalitio oli saamassa 58 prosenttia kaikista äänistä.

Toinen vahva ehdokas on ollut maan entisen presidentin Robert Kotsharjanin Armenia-liittoumaksi kutsuttu koalitio, jolle oli tulossa 18,8 prosentin äänisaalis. Armenia-liittouma kertoi alkuyöstä, ettei se tunnusta Pashinjanin väitettä vaalivoitosta ja viittasi äänestysrikkomuksiin, jotka tulisi tutkia. (Lähde: AFP)

Huuhkajat taistelee tänään EM-jatkopaikasta Belgiaa vastaan

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään EM-lopputurnauksessa Belgian, joka on jo varmistanut neljännesvälieräpaikkansa. Huuhkajat etenisi voitolla varmasti ja tasapelillä todennäköisesti jatkopeleihin. Tappiokin saattaa riittää Suomelle jatkopaikkaan, mutta luultavasti kohtalona olisi putoaminen.

Ottelu alkaa Pietarin stadionilla maanantaina kello 22. Belgialla on kahden kierroksen jälkeen B-alkulohkossa kuusi, Venäjällä sekä Suomella kolme ja Tanskalla nolla pistettä. Venäjä ja Tanska pelaavat maanantai-iltana Kööpenhaminassa oman alkulohkon päätöspelinsä.

Huuhkajat kohtaavat tänään Belgian, mutta pelin katsominen ei välttämättä onnistu baarissa

Tämän illan kello 22 alkavan Huuhkajien koko Belgia-pelin seuraaminen ei onnistu baarissa tai terassilla Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä tai Päijät-Hämeessä. Ravintolarajoitukset alueilla sallivat anniskelun kello 22 asti ja ravitsemisliikkeiden aukiolon kello 23 asti. Suomen peli jää siis pahasti kesken, jos kisakatsomon muodostaa terassille.

Muualla Suomessa ravintolarajoitukset sallivat pelin katsomisen loppuvihellykseen saakka.

Espanjan Jon Rahm vei ensimmäisen golfin arvokisavoittonsa kaahaamalla US Openin kärkikolmikon ohitse

Espanjalainen Jon Rahm on voittanut Yhdysvaltain Kaliforniassa järjestetyn miesten golfin US Open -arvoturnauksen. Kyseessä oli kauden kolmas arvoturnaus.

Samalla espanjalaispelaaja vei myös ensimmäisen arvokisavoittonsa.

Rahm kaahasi voittoon ennen päätöskierrosta muodostuneen kärkikolmikon ohitse. Espanjalainen taputteli kaksi viimeistä reikää yhden lyönnin alle parin ja peittosi Etelä-Afrikan Louis Oosthuizenin lopulta yhden lyönnin erolla.

Rahm päätti viimeisen kierroksen neljä alle parin. Turnauksen kokonaistulos jäi kuusi alle parin.

New York Timesin mukaan 26-vuotias Rahm oli ensimmäinen turnauksen voittanut espanjalaispelaaja.