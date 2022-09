Uutiskoosteesta löydät tärkeimmät uutiset kotimaasta ja maailmalta

Hallitus vastaa välikysymykseen vanhus- ja terveyspalveluista

Hallitus vastaa tänään eduskunnan täysistunnossa opposition välikysymykseen vanhus- ja terveyspalveluista.

Välikysymyksen jättäneiden kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien mukaan hallitus on vahtivuorollaan päästänyt pitkään vaivanneen hoitajapulan syvenemään entisestään. Hallitus päätti oppositioryhmien mukaan kunnianhimoisesta hoitajamitoituksesta, mutta jätti tekemättä toimet hoitajien määrän turvaamiseksi.

Välikysymysäänestykset pidetään perjantaina.

Nuorisosäätiön ex-toimitusjohtajan talousrikossyytteiden käsittely alkaa käräjäoikeudessa – perui aiemmin tunnustuksensa

Nuorisosäätiöön liittyvien talousrikossyytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa valmisteluistunnolla. Syytteessä on muun muassa säätiön entinen toimitusjohtaja Aki Haaro.

Säätiön hallituksen entinen puheenjohtaja Perttu Nousiainen tuomittiin aiemmin tunnustamisoikeudenkäynnissä yli neljän vuoden vankeuteen ja noin 30 miljoonan euron vahingonkorvauksiin. Myös Haaron syytteitä piti käsitellä tunnustamisoikeudenkäynnissä, mutta Haaro päätti perua tunnustuksensa.

Von der Leyen: Nord Stream -vuodot johtuivat sabotaasista

Nord Stream -kaasuvuodot johtuivat sabotaasista, sanoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Twitterissä.

Von der Leyenin mukaan minkäänlaista tarkoituksellista häiriötä aktiiviseen eurooppalaiseen energiainfrastruktuuriin ei voida hyväksyä, ja siihen tullaan vastaamaan.

Hänen mukaansa nyt on ensiarvoisen tärkeää tutkia tapahtunutta ja saada täysi selvyys sen syistä.

Myös Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on sanonut, että kaasuvuotojen takana on tietoinen toiminta, ei onnettomuus. (Lähde: AFP)

Zelenskyi: Ukraina ei aio neuvotella Venäjän kanssa niin kutsuttujen kansanäänestysten jälkeen

Ukraina ei aio neuvotella Venäjän kanssa sen jälkeen, kun Venäjä järjesti niin kutsutut kansanäänestykset Ukrainan neljällä alueella, sanoi presidentti Volodymyr Zelenskyi YK:n turvallisuusneuvostolle.

Presidentti kertoi videoviestin välityksellä, että Venäjän järjestämät näennäisäänestykset tarkoittavat sitä, ettei Ukrainalla ole mitään puhuttavaa Venäjän nykyisen presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Yleisen arvion mukaan Luhanskin, Donetskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin “äänestysten” tulokset oli Moskovassa jo ennalta määrätty. Venäjä-mieliset paikallisviranomaiset kertoivat myöhään eilen, että kaikilla alueilla huomattava enemmistö äänestäjistä kannatti Venäjään liittymistä, mutta tulosta ei voi pitää luotettavana. (Lähde: AFP)

YK:n pääsihteeri on vedonnut Iraniin, jotta mielenosoittajia ei kohdeltaisi tarpeettomalla väkivallalla

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vedonnut Iranin presidenttiin Ebrahim Raisiin, jotta maan viranomaiset eivät käyttäisi kohtuutonta tai tarpeetonta väkivaltaa mielenosoittajia vastaan. Asiasta kertoi Guterresin tiedottaja, jonka mukaan Guterres otti asian esiin viime viikolla tavatessaan Raisin.

Tiedottajan mukaan Guterres vaati myös puolueetonta ja tehokasta tutkintaa poliisin hallussa olleen Mahsa Aminin kuolemasta. Mielenosoitukset alkoivat Iranin viranomaisten ilmoitettua 22-vuotiaan kurdinaisen kuolleen sen jälkeen, kun tämä oli pidätetty väärin puetun hijabin takia. (Lähde: AFP)

Hurrikaani Ian jätti Kuubassa jälkeensä pimeyden – koko maassa sähkökatko

Hurrikaani Ian lähti Kuubasta jättäen jälkeensä koko maan kattavan sähkökatkon. Valtion sähköyhtiö Union Electrica kertoo Twitterissä, että vika liittyy sääolosuhteisiin ja sähköt saadaan palautettua yön ja aamupäivän aikana.

Kansainvälisten medioiden mukaan Kuuban hallinto on kertonut, että maan sähköjärjestelmä romahti sen jälkeen kun yhtä maan suurista voimalaitoksista ei saatu palautettua verkkoon.

Kolmosluokan hurrikaani Ian osui Kuuban länsiosaan, josta se on jatkanut matkaansa kohti Yhdysvaltain Floridaa.

Taifuuni Noru iski Vietnamiin – tuuli pelättyä heikompaa, mutta sadevesi voi aiheuttaa tulvia

Taifuuni Noru iski Vietnamin rannikolle varhain keskiviikkona paikallista aikaa, kertoo maan ilmatieteen laitos. Mukanaan taifuuni toi voimakkaita tuulia ja rankkasateita, joiden vuoksi sadattuhannet ihmiset hakeutuivat myrskysuojiin.

Myrskyalueilla on kaatunut puita ja rakennuksista on lähtenyt kattoja. Lisäksi on kerrottu laajoista sähkökatkoista.

Tuuli on ollut voimakkuudeltaan ennakoitua heikompaa, mutta rankkasateiden uskotaan jatkuvan pitkälle keskiviikkoon. Myrskyalueilla on varoitettu maanvyörymistä ja merkittävistä tulvista. (Lähde: AFP)

Suuret Wall Street -firmat saivat yhteensä 1,8 miljardin dollarin edestä sakkoja puutteellisesta tiedon säilyttämisestä

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat määränneet yhteensä noin 1,8 miljardin dollarin edestä sakkoja suurille Wall Street -yhtiöille. Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC kertoi lausunnossaan, että yhtiöt eivät olleet keränneet ja säilyttäneet työntekijöiden sähköistä viestintää, jonka pitää olla valvojien saatavilla.

SEC ilmoitti 16 yhtiön saavan yhteensä 1,1 miljardin suuruiset sakot maksettavakseen. Yhdysvaltojen johdannaismarkkinoita säätelevä Commodity Futures Trading Commission ilmoitti puolestaan samanaikaisessa, samoja yhtiöitä ja samoja rikkeitä käsitelleessä selvityksessään päätyneensä 710 miljoonan dollarin maksuihin. (Lähde: AFP)

Ruotsi putoaa Kansojen liigassa toiseksi alimmalle tasolle – ylennystä hakenut Norja jää B-liigaan

Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkue putoaa Kansojen liigan toiseksi alimmalle tasolle eli C-liigaan.

Ruotsalaiset lähtivät turnauksen päätösotteluunsa B-liigan lohkonsa viimeiseltä sijalta ja olisivat tarvinneet Sloveniasta voiton välttääkseen putoamisen. Ottelu Sloveniaa vastaan päättyi 1–1-tasapeliin.

Norja haki samaisessa lohkossa nousua A-liigaan. Norja ja Serbia lähtivät kentälle tasapistein, mutta kutsu ylemmälle tasolle kävi lopulta Serbialle, joka voitti ottelun 2–0.

Suomi säilytti maanantaina paikkansa B-liigassa voittamalla Montenegron ja sijoittumalla lohkossaan toiseksi. (Lähde: TT–NTB)