Uutissuomalaisen saama lausunto: Rosatom on "erittäin pettynyt" Fennovoiman päätökseen – laitostoimittaja "on huolellisesti täyttänyt kaikki velvoitteensa"

Rosatom on erittäin pettynyt siihen, että Fennovoima on päättänyt irtisanoa laitostoimitussopimuksen Rosatomin tytäryhtiön Raos Projectin kanssa. Yhtiö toteaa näin lausunnossaan, jonka Uutissuomalainen sai sähköpostitse Raos Voima Oy:n maajohtajalta Alina Haapalainen-Kamenevilta . Raos Voima on Rosatomin tytäryhtiö, joka omistaa 34 prosenttia Fennovoimasta. Rosatom kirjoittaa lausunnossaan, että Raos Project olisi huolellisesti täyttänyt kaikki velvoitteensa, joihin kuuluu rakentamislupaan...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja