Vaalitulos johti mellakointiin Kirgisiassa – mielenosoittajat vapauttivat vangitun ex-presidentin ja sytyttivät hallintorakennuksia tuleen

Kirgisian sisäministeriö on ilmoittanut siirtyneensä oppositiopoliitikon komentoon.

Parlamenttivaalien tuloksesta raivostuneet mielenosoittajat ovat tiistaina aamulla tunkeutuneet hallintorakennuksiin ja turvallisuuspalvelun pääkonttoriin Kirgisian pääkaupungissa Bishkekissä. Paikallisen median mukaan mielenosoittajat ovat vapauttaneet vangitun ex-presidentin Almazbek Atambayevin.

Maassa on osoitettu mieltä sunnuntaisista vaaleista saakka. Tuolloin kaksi valtapuoluetta otti murskavoiton. Toinen puolueista on presidentti Sooronbai Jeenbekovin liittolainen.

Poliisi hajotti mielenosoituksen maanantaina illalla. Levottomuudet alkoivat uudelleen tiistaina, kun mielenosoittajat tunkeutuivat parlamenttiin. Rakennus syttyi tuleen, mutta saatiin nopeasti sammutettua.

Tämän jälkeen mielenosoittajat tunkeutuivat turvallisuuspalvelun tiloihin ja vapauttivat Atambayevin. Hänet on aiemmin tänä vuonna tuomittu pitkään vankeuteen korruptiosta sen jälkeen, kun hän ajautui riitoihin seuraajansa Jeenbekovin kanssa.

Myös useita kuvernöörejä eronnut

Mielenosoittajat vaativat vaalituloksen mitätöintiä, ja Kirgisian keskusvaalilautakunta sanoi tiistaina harkitsevansa vaatimusta. Myös presidentti Jeenbekov on sanonut, etteivät viranomaiset sulje pois uusintavaalin mahdollisuutta. Hän on kuitenkin syyttänyt mielenosoittajien toimia laittomaksi vallankaappaukseksi.

Oppositioryhmät ovat ottaneet haltuunsa useita hallintorakennuksia ja nimittäneet uuden kansallisen turvallisuuden johtajan, yleisen syyttäjän ja Bishkekin pormestarin, joskin on epäselvää, paljonko valtaa heillä todellisuudessa on.

Usean provinssin kuvernöörit ovat eronneet. Kirgisian sisäministeriö puolestaan on tiedottanut, että oppositiopoliitikko ja entinen turvallisuuspalvelun työntekijä Kursan Asanov on noussut virkaatekeväksi sisäministeriksi.

Ministeriön tiedottajan mukaan poliisia on määrätty varmistamaan kansalaisten turvallisuus ja estämään levottomuudet ja ryöstely mielenosoitusten yhteydessä. Hänen mukaansa sisäministeri Kashkar Junushailyev ei ole näyttäytynyt tänään töissä.

Pitkä historia kapinoinnista

Mielenosoituksia on ollut myös useissa muissa maan kaupungeissa. Suurin osa niistä on hallituksen vastaisia, mutta Jeenbekovin tukijat ovat kokoontuneet eteläisessä Oshin kaupungissa presidentin veljen Asyibek Jeenbekovin johdolla vaatimaan yhtenäisyyttä ja järjestystä.

Keski-Aasiassa sijaitseva Kirgisia itsenäistyi Neuvostoliiton hajottua. Noin kuuden ja puolen miljoonan asukkaan maa on Venäjän läheinen liittolainen ja sillä on pitkä historia räjähdysherkästä poliittisesta kulttuurista. Viimeisen 15 vuoten aikana kaksi maan presidenttiä on kaatunut kapinan seurauksena.