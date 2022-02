Vähän yli puolet kansanedustajista ilmoittanut ottaneensa koronarokotteen kolmannen annoksen – "Ei pidä kiirehtiä päättelemään"

Vähän yli puolet 200 kansanedustajasta on ilmoittanut ottaneensa koronarokotteen kolmannen annoksen. Eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion mukaan tarkka osuus on 53,5 prosenttia. Se tarkoittaa 107 kansanedustajaa. Rauhio muistuttaa, että raportointi koronarokotuksista on kansanedustajille vapaaehtoista. Kaikki eivät välttämättä ilmoita piikeistään. – Ei pidä kiirehtiä päättelemään, onko osuus keskivertoa vai sitä enemmän tai vähemmän, Rauhio sanoo. THL:n mukaan 18...

