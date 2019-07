Vain kuningatar Elisabet saa syödä joutsenia Britanniassa – hovi pitää tiukasti kiinni hullunkurisista perinteistään

Perinteet ovat tärkeitä Britannian kuninkaalliselle perheelle. Tällä viikolla Thames-joen varrella todistettiin erästä näistä vuotuisista tavoista: joutsenten laskemista.

Jo 800 vuotta vanhasta toimenpiteestä huolehtivat kuninkaallisen perheen palkkaamat kaksi työntekijää, joista toisen tehtävänä on laskea ja toisen merkitä joutsenet.

Seremonia kestää viisi päivää, ja sen aikana joutsenet mitataan ja punnitaan ja niiden terveydentila tarkastetaan.

Suurimman osan Britannian joutsenista omistaa kuningatar Elisabet II . Hän on niin ikään maan ainoa ihminen, joka saa syödä kuninkaallista eläintä. Joutsenen syöminen ei kuitenkaan enää kuulu seremonian luonteeseen, toisin kuin 1100-luvulla, jolloin joutsen oli hovin erikoisuus.

– Nykyään sillä ei ole mitään tekemistä joutsenten syömisen kanssa, vaan sen sijaan kyse on luonnonsuojelusta ja kouluttamisesta, kertoi joutsenten merkitsijänä 26 vuoden ajan toiminut David Barber uutistoimisto Reutersille tällä viikolla.

Kuninkaallisella perheellä on yli tuhat työntekijää

Kuninkaallisen perheen tyytyväisyydestä huolehtii palvelusväki, johon kuuluu yli tuhat henkeä. Joutsenista huolehtivan henkilökunnan lisäksi tehtäviä on laidasta laitaan.

Kuningattaren palvelijat huolehtivat muun muassa uusien kenkien käyttöönotosta: he pitävät kenkiä, jotta ne ovat muotoutuneet mukaviksi kuningattaren jaloille ennen kuin tämä lähtee uusissa jalkineissaan edustustilaisuuksiin.

Kuningattaren oma säkkipillisti herättää tämän joka aamu soittamalla kuningattaren ikkunan alla noin viidentoista minuutin ajan, aina samaan aikaan.

Palvelusväkeen kuuluu myös kuningattaren postimerkkikokoelman hoitaja, joka matkustaa ympäri maailmaa harvinaisten merkkien perässä. Talouslehti Forbesin mukaan kuningatar haki vuonna 2016 myös muun muassa sopivaa historiallisten vaasien kiillottajaa.

Prinssi Charlesilla sen sijaan on kolme henkilökohtaista palvelijaa, joiden tehtävänä on prinssin vaatekaapin ylläpito ja kunkin päivän asukokonaisuuden valinta. Eräs palvelijoiden tehtävistä on Charlesin kengännauhojen silittäminen.

Hänellä on oma palvelija huolehtimassa myös siitä, ettei prinssin tarvitse puristaa iltaisin itse hammastahnaa harjalleen.

Tällaiset säännöt kuningasperhettä velvoittavat

Brittimediat paljastavat, että kuninkaallista perhettä koskevat lukuisat säännöt, jotka maallikosta saattavat tuntua kummallisilta. Monarkiassa niistä pidetään tiukasti kiinni.

Kiellettyä kuninkaalliselle perheelle on esimerkiksi selfieiden ottaminen ja nimikirjoituksien jakaminen. Kukaan perheestä ei saa syödä äyriäisiä, joihin liittyy ruokamyrkytysriski. Myös valkosipuli on kiellettyjen listalla, koska kuningatar ei siedä sen hajua tai makua.

Kanssakäymiseen kuningattaren kanssa liittyy useita sääntöjä, joiden noudattaminen on etiketin mukaista. Kuningattareen ei saa koskea, ellei tämä kosketa ensiksi. Hyvin tapojen mukaista on myös tuoda kuningattarelle lahja tapaamisen yhteydessä.

Illallisella seuralaisten on odotettava, milloin kuningatar aloittaa aterioinnin, ja myös keskeytettävä ja päätettävä syöminen samaan aikaan tämän kanssa.

Kuninkaalliset eivät tarvitse ajokorttia, eikä kuningattarelta vaadita edes minkäänlaista henkilöllisyystodistusta. Sen vuoksi poliiseilla ei ole lupa tiedustella häneltä sellaista.

Kuninkaalliset jouluperinteet

Tänä vuonna julkaistu, Andrew Mortonin kirjoittama elämänkerta herttuatar Meghan Marklesta paljastaa, että kuningasperheellä on myös varsin omintakeiset jouluperinteet. Britanniassa lahjat avataan tavallisesti joulupäivänä, mutta kuningasperhe jakaa paketit jo aattona iltapäiväteen jälkeen.

Teoksen mukaan kuninkaalliset aikuiset eivät osta kalliita lahjoja, vaan pikemminkin vitsikkäitä: prinssi Harryn kerrotaan antaneet isoäidilleen kuningattarelle “Ain’t life a bitch” -tekstillä koristellun suihkumyssyn ja laulavan kalataulun.

Tapaninpäivänä perheen miehet metsästävät fasaaneja kartanon tiluksilla. Metsästystä varten kasvatetaan satoja fasaaneja, jotka päätyvät kuningasperheen tähtäimeen.

Joulunviettoon perhe suuntaa kuten kuka tahansa muu – tai ainakin melkein: perhe matkustaa julkisen liikenteen junalla, joskin omassa vaunussaan.