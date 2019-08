Vain yksi espoolaismiehen 52:sta lapsiuhrista kertoi hyväksikäytöstä aikuiselle — Poliisi: törkeimmissä teoissa uhrit hyvin nuoria ja tekotapa nöyryyttävä

Poliisi on huolissaan siitä, etteivät vanhemmat tiedä, mitä heidän lapsensa tekevät sosiaalisessa mediassa. Somen kautta lapseen voidaan kohdistaa hyvin vakavia ja haitallisia hyväksikäyttörikoksia.

Poliisi on saanut valmiiksi koko Suomen laajuisen lapsiin kohdistuneen seksuaalirikossarjan tutkinnan.

Poliisi uskoo, että kolmekymppinen espoolaismies hyväksikäytti sosiaalisen median kautta yhteensä 52 tyttöä. Lapset olivat tekohetkellä iältään 9–15-vuotiaita.

Miestä epäillään 12 törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, 39 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kahdesta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä.

Uhrit ovat eri puolilta Suomea ja teot tapahtuivat vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Poliisi on vaitonainen tekojen yksityiskohdista, mutta kertoo, ettei tekijä tavannut uhrejaan kasvokkain. Tästä huolimatta 12 teoista on tutkittu lapsen törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä, josta maksimirangaistus on kymmenen vuotta vankeutta.

– Törkeimmissä teoissa uhrit olivat erittäin nuoria ja tekotavassa oli nöyryyttäviä piirteitä. Lisäksi teot olivat kokonaisuutena arvostellen törkeitä, muotoilee tutkinnanjohtaja rikoskomisario Max Bock Länsi-Uudenmaan poliisista.

Yksi uhri johti muiden jäljille

Hyväksikäyttöjen vyyhti alkoi purkautua viime maaliskuussa, kun yhden uhrin vanhemmat ottivat yhteyttä poliisiin. Kyseinen uhri oli ainoa kaikista yli puolestasadasta hyväksikäyttöjen tai niiden yritysten kohteeksi joutuneesta lapsesta, joka oli kertonut tapahtumista aikuiselle.

– Tämä on erittäin huolestuttava ilmiö. On ahdistava ajatus, että vain yksi lapsi uskaltautui luottamaan aikuiseen jouduttuaan rikoksen kohteeksi, Bock sanoo.

Bock arvioi, että lasten hyväksikäyttörikoksista uutisoiminen lisää väistämättä myös ilmoitusherkkyyttä poliisille. Tämä saattaa olla yksi selitys siihen, miksi hyväksikäyttövyyhtejä on paljastunut kuluneen vuoden sisällä runsaasti.

– Espoolaismiehen tapauksessa yksi uhri puhui ja muut tapaukset selvisivät sen ansiosta poliisin oman kattavan tutkintatyön myötä.

Vanhemmille tuli yllätyksenä, että lapset olivat saaneet seksuaalissävytteisiä viestejä aikuiselta sosiaalisessa mediassa.

Hyväksikäytti lasten avoimuutta

Hyväksikäyttäjä lähestyi lapsia sosiaalisessa mediassa ainakin kuvapalvelu Instagramissa ja kuva- ja videopalvelu Snapchatissä.

Mies aloitti keskustelut uhrien kanssa jutusteluna, minkä jälkeen keskustelut muuttuivat pian seksuaalissävytteisiksi. Mies pyysi uhreilta videoita ja kuvita ja lähetti niitä lapsille myös itse.

– Osa lapsista oli viestienvaihdon kohteena pidemmän aikaa, osa vain hetken. Muutama kielsi miestä lähestymästä uudestaan, Bock kuvailee.

Mies sai henkilökohtaisen yhteyden lapsiin käyttämällä hyväksi näiden sosiaalisessa mediassa jakamia yhteystietoja. Poliisin mukaan lasten ja nuorten some-kulttuuriin kuuluu avoimuus ja esimerkiksi eri some-tilien yhteystietojen jakaminen muissa some-profiileissa.

– Yhteystietojen jakaminen ei ole ongelma. Huono juttu on se, etteivät vanhemmat tiedä, mitä lapset puuhaavat somessa, eivätkä lapset kerro vanhemmilleen tai muille luotetuille aikuisille, jos vastaan tulee jotakin outoa, häiritsevää tai väärältä tuntuvaa, Bock sanoo.

Bockin mukaan yhtä lukuun ottamatta espoolaismiehet uhrit löytyivät poliisin selvitystyön ansiosta. Työmäärä vyyhdin selvittämiseksi oli mittava.

– Esitutkinnan aikana olemme pähkäilleet, että miksi lapset eivät kertoneet hyväksikäytöistä aikuisille. Ainoa keksimämme syy on lasten kokema häpeä, Bock sanoo.

Nettihyväksikäyttö voi olla törkeää

Poliisi toivoo, että vanhemmat keskustelevat lasten kanssa siitä, miten sosiaalisen median palveluissa toimitaan ja mitä pitää tehdä, jos joku henkilö lähestyy lasta oudolla viestillä.

– Lapsi ei välttämättä itse ymmärrä viestin sisältöä, mutta se voi silti tuntua kummalliselta tai väärältä. Tällöin viestistä pitäisi uskaltaa kertoa aikuiselle.

– Aikuiset ovat vastuussa lasten tekemisistä myös somessa, ja siksi aikuisten pitäisi ymmärtää, miten eri palvelut toimivat. Sosiaalisen median kautta lapseen voidaan kohdistaa hänen ikäänsä nähden hyvin vahingollisia tekoja, Bock toteaa.

Lasten hyväksikäytöstä epäilty espoolaismies on ollut vangittuna viime maaliskuusta lähtien. Seuraavaksi juttu siirtyy syyteharkintaan.