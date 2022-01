Väitös: Pelivideoiden katsominen ja tekeminen jo yhtä tärkeää kuin pelaaminen

Jyväskylän yliopiston tuoreen väitöksen mukaan pelivideoiden katsominen ja tekeminen on jo yhtä tärkeää kuin itse pelaaminen. FM Tero Kerttulan väitöskirja osoittaa, että pelaaja on videoissa itse peliä tärkeämmässä roolissa. Pelaajat kun kertovat videoissa pelaamisestaan tarinoita, jotka usein korostavat henkilökohtaista pelikokemusta. Kerttulan nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjakäsikirjoituksen “(Broad)casting the Game: The Spectacle of Real in Representing and Narrating...

