Vajaa kymmenen kuntaa kilpailee yhä Postin jättikeskuksesta – Seudulta on kisassa mukana myös yksityisomistuksessa oleva maa-alue

Hämeenlinna ja Janakkala kilpailevat yhä Postin uudesta valtavasta logistiikkakeskuksesta. Postista kerrotaan, että tällä hetkellä vajaa kymmenen kuntaa on mukana kilpailussa. Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala kertoo, että kunnasta on tarjottu kahtakin tonttia logistiikkakeskukselle. Toinen tarjous on tehty yksityisesti. – Tavoitteena on, että päätös sijainnista tehdään vielä tänä vuonna. Rakentaminen alkaa aikaisintaan parin vuoden päästä, kertoo Posti Kiinteistöjen...