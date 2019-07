Välimerestä pelastetut ihmiset olivat liikaa Italialle – saksalainen vapaaehtoinen joutuu tuomiolle

Oikeudenkäynti saksalaista kapteenia vastaan alkoi Italiassa maanantaina.

Avustusjärjestön kapteeni Carola Rackete , 31, pidätettiin, koska saapui satamaan Välimerestä pelastettujen ihmisten kanssa. Italia sulki satamansa pelastuslaivoilta vuosi sitten. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Rackete tuotiin oikeudenkäyntiin Sisiliaan Lampedusan saarelta, jonne hän toi laivallaan 41 afrikkalaista viime viikonloppuna.

Rackete toimii vapaaehtoisena saksalaisessa Sea Watch -avustusjärjestössä.

Racketesta on tullut Italiassa kiistakapula, joka näyttää maan jakolinjat. Maan sisäministeri Matteo Salvini kutsuu häntä merirosvoksi ja ihmissalakuljettajaksi. Toiset pitävät häntä populisteja vastustavana sankarina.

Racketen kipparoima laiva oli ollut kansainvälisillä vesillä yli kaksi viikkoa odottamassa pääsyä satamaan joko Italiaan tai johonkin muuhun EU-maahan.

– Tarvitsemme tukea, jotta saadaan loppu ihmisten kuolemille meressä. On pöyristyttävää, että siviilit, jotka täyttävät viranomaisten jättämän tyhjiön, joutuvat rangaistuksen alaiseksi ihmisten pelastamisesta, tiedottaja Giorgia Lunardi Sea Watchista sanoi Reutersille.

Saksa vaatii vapauttamista

Saksa vaatii Racketen vapauttamista maanantaina.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”fi”><p lang=”en” dir=”ltr”>“We refuse to allow sea rescue to be criminalised. In our view, the only feasible outcome of current proceedings under the rule of law can be the release of Carola Rackete” – Foreign Minister <a href=”https://twitter.com/HeikoMaas?ref_src=twsrc%5Etfw”>@HeikoMaas</a> on <a href=”https://twitter.com/hashtag/SeaWatch3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#SeaWatch3</a> <a href=”https://t.co/H1zzm7uzwE”>pic.twitter.com/H1zzm7uzwE</a></p>— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) <a href=”https://twitter.com/GermanyDiplo/status/1145703514393534464?ref_src=twsrc%5Etfw”>1. heinäkuuta 2019</a></blockquote>

Saksan ulkoministeriön tviitissä ulkoministeri Heiko Maas sanoi Saksan vastustavan sitä, että meripelastuksesta rankaistaan.

– Laillisuusperiaatteen mukaan ainoa mahdollinen lopputulema on se, että Carola Rackete vapautetaan, Maas totesi.

Italian päministeri Giuseppe Conte sanoi Saksan liittokansleri Angela Merkelille EU-kokouksessa, että kyseessä on riippumaton oikeusjuttu.

– Merkel kysyi minulta kapteenista, ja selitin, että Italiassa toimeenpanovalta on erillinen oikeusvallasta… pääministeri ei voi vaikuttaa asiaan, Conte kertoi toimittajille Brysselissä.

Italian hallitus syyttää Racketea neljän poliisin hengen vaarantamisesta, kun hän yritti saada Sea-Watch 3 -laivaansa laituriin Lampedusassa.

Asiaa käsittelevällä tuomarilla on pari päivää aikaa päättää, vapautetaanko Rackete.

Sisäministeri Salvini on sanonut karkottavansa Racketen maasta heti, jos hänet vapautetaan.

Sea-Watch 3 -laivalla olleet 41 afrikkalaista vietiin vastaanottokeskukseen Lampedusassa. Suomi on luvannut ottaa enintään kahdeksan heistä vastaan. Myös muut EU-maat sitoutuneet vastaan ottamaan heitä.