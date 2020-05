Valkoposkihanhien pesiä tuhottiin saaressa, epäilty kärähti verekseltään – "Aivan ainutlaatuinen tapaus"

Veneilijä nousi lintuluodolle ja alkoi järjestelmällisesti tuhota pesiä. Tekijästä saatiin valokuva, ja rikosilmoitus on jätetty. Kyseessä on ensimmäinen tiedossa oleva tapaus, jossa valkoposkihanhien pesiä on tuhottu.