Valkovenäläisen pikajuoksija Tsimanouskajan mukaan urheiluun liittyvä kiista paisui poliittiseksi skandaaliksi

Valkovenäläinen pikajuoksija Krystsina Tsimanouskaja kertoi torstaina olevansa onnellinen siitä, että on päässyt turvaan. Tsimanouskaja saapui keskiviikkoiltana Puolaan, jonne hänelle on myönnetty humanitaarinen viisumi. Valko-Venäjän olympiajoukkueen johdon on kerrottu yrittäneen pakottaa pikajuoksijansa palaamaan Valko-Venäjälle sen jälkeen, kun tämä oli kritisoinut maan urheilujohtoa. 24-vuotias Tsimanouskaja sanoo yllättyneensä tapauksen paisumisesta poliittiseksi skandaaliksi, sillä hänen mukaansa kyse oli alun…