Vallanvaihtoprosessin alkamiseen suostunut Trump painottaa Twitterissä, ettei myönnä tappiotaan

Yhdysvalloissa vallanvaihtoprosessin aloittamista hallinnoiva virasto on ilmoittanut maan seuraavalle presidentille Joe Bidenille, että nykyhallinto on valmis aloittamaan virallisen vallanvaihtoprosessin, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Istuva presidentti Donald Trump ei ole tähän mennessä suostunut myöntämään vaalitappiotaan ja on yrittänyt kääntää tulosta mieleisekseen muun muassa oikeustoimien kautta.

Liittovaltiotason General Services Administration -viraston (GSA) tuore ilmoitus on tähän mennessä lähin myöntymisen merkki, jonka Trumpin hallinto on antanut. CNN perusti tietonsa uutiskanavan näkemään kirjeeseen, jonka viraston johtaja Emily Murphy oli lähettänyt paikallista aikaa maanantaina iltapäivästä.

Tämän lisäksi Trump kirjoitti Twitterissä kertoneensa viraston johtajalle, että prosessi voidaan aloittaa. Muutamaa tuntia myöhemmin Trump kuitenkin tviittaili painottaakseen, ettei suostumus tarkoita sitä, että hän tulisi myöntämään vaalitappiotaan.

In certain swing states, there were more votes than people who voted, and in big numbers. Does that not really matter? Stopping Poll Watchers, voting for unsuspecting people, fake ballots and so much more. Such egregious conduct. We will win!

Bidenin tiimin mukaan GSA:n ilmoitus on tervetullut ja se kuvailee päätöksen olevan ”tarvittava askel” kansakuntaa kohtaavien haasteiden ratkomisen aloittamiseksi, kertoo CNN. Näitä ovat tiimin mukaan muun muassa pandemian kuriin saaminen ja talouden palauttaminen takaisin raiteilleen.

Istuva presidentti kertoi tviitissään, että GSA:n johtajana toimiva Murphy on joutunut häirinnän ja uhkailujen kohteeksi.

– En halua nähdä tämän tapahtuvan hänelle, hänen perheelleen tai GSA:n työntekijöille, Trump kertoi.

Trump kuitenkin kertoo tviitissään jatkavansa taistelua ja uskovansa tiiminsä voittavan.

– Tästä huolimatta maamme edun kannalta kehotan, että Emily ja hänen tiiminsä tekevät tarvittavan ensimmäisten protokollien osalta, ja olen pyytänyt tiimiäni tekemään samoin, Trump jatkoi tviitissään.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020