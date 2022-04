Valtakunnansyyttäjä: Ukraina tunnistanut jo 500 epäiltyä sotarikollista – "Putin on 2000-luvun pääsotarikollinen"

Ukrainan valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova kuvailee Sky Newsille Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia “2000-luvun pääsotarikolliseksi”. Venediktova huomauttaa kuitenkin, että Putinilla on asemansa vuoksi kuitenkin tietty koskemattomuus syytteeseenpanosta. Lisäksi Venediktova kertoi haastattelussa, että Ukraina on tunnistanut 500 epäiltyä sotarikollista ja lisäksi ainakin 5 600 epäiltyä sotarikosta. Hyökkäys Kramatorskin rautatieasemalle on syyttäjän mukaan myös ehdottomasti sotarikos. Kysyttäessä, tietääkö hän...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja