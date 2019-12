Valtiovarainministeriö ennustaa talouteen matalapainetta – kasvu hiipuu lähivuosiksi yhden prosentin vaiheille

Iso ongelma on, että vuodesta 2023 kasvun ennakoidaan hidastuvan yhteiskunnan rakenteellisista syistä. Yksi sellainen on väestön ikääntyminen.

Suomen talouden tulevaisuus ei näytä hyvältä. Valtiovarainministeriö jatkoi keskiviikkona samaa alavireisten suhdannekatsausten sarjaa kuin Suomen Pankki tiistaina.

Ministeriön mukaan bruttokansantuote kasvaa ensi vuonna 1 prosenttia. Vuonna 2021 kasvua on 1,1 prosenttia ja vuonna 2022 1,2 prosenttia. Vielä tänä vuonna se on 1,6 prosenttia.

Huolestuttavaa pitemmällä tähtäimellä on, että valtiovarainministeriön katsauksen mukaan vuosina 2023 ja 2024 kasvu hiipuu entisestään rakenteellisten tekijöiden vuoksi. Silloin katsellaan jo nollalla alkavia prosenttilukuja.

Ikääntyminen alkaa tuntua

Rakenteellisia tekijöitä on useita. Yksi olennainen on väestön ikääntyminen ja työikäisten veronmaksajien samanaikainen hupeneminen. Se selittää myös sinänsä positiivista työllisyysasteen nousua. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan se on 73,6 prosenttia vuonna 2022.

– Ennusteen peruskuva ei ole oleellisesti muuttunut syksyn aikana, toteaa osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander ministeriön tiedotteessa.

– Talouspolitiikassa katseen pitäisi pysyä nyt tiukasti kasvun rakenteellisissa edellytyksissä. Ne luovat perustan hyvinvoinnin lisääntymiselle ja julkiselle taloudenpidolle.

Maailmantalous elpyy?

Pientä valoa harmauteen antaa odotus maailmantalouden tasaantumisesta ensi vuodesta alkaen. Elpyminen on kuitenkin hyvin hidasta.

Valtiovarainministeriön mukaan Saksan teollisuus on yhä haavoittuneessa tilassa, Yhdysvalloissa ripein kasvu on jo takana ja Kiinassa erilaiset riskit varjostavat näkymiä.

Suomessa eteenpäinmenoa tukevat palvelut. Palveluviennin kasvu on tavaroiden viennin kasvua vireämpää, ja se pitää viennin kasvun vientikysyntää nopeampana.

Ennusteen mukaan yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu tasaisena vuonna 2020. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot nousevat ansiotason ja korkeana pysyttelevän työllisyyden myötä.