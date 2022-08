Vanessa Valkaman uutisanalyysi: Hallitus etsii nopeita ratkaisuja tulevan talven sähkökriisiin

Keskiviikkona alkavan budjettiriihen isoin kysymys koskee sähköä, jonka hinta on jo nyt kivunnut historiallisen korkeaksi. Vauhti vain kiihtyy talven lähestyessä. Budjettiriihessä hallituksen on tarkoitus päättää keinoista, joilla energian hinnannousuun varaudutaan. Pohjana neuvotteluille on valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) asettaman työryhmän selvitys toimenpiteistä, joilla voitaisiin puuttua sähkön nousevaan hintaan ja sen seurauksiin. Työryhmän puheenjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori Lauri...