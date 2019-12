Vangin viesti johti korttitehtaan tutkintaan – Kiina kiistää pakkotyön

Lontoolainen Florence Widdicombe, 6, kirjoitti reilu viikko sitten Tescosta ostettuja joulukortteja, kun hän löysi pysäyttävän viestin kortin sisältä.

– Olemme ulkomaalaisia vankeja Shanghain Qingpun vankilassa Kiinassa. Meidät pakotetaan tekemään töitä vastoin tahtoamme. Voitteko auttaa meitä ja kertoa ihmisoikeusjärjestölle. Ottakaa yhteys Peter Humphreyhin.

Humphrey on brittiläinen entinen toimittaja, joka on istunut vankilatuomion Kiinassa. Humphrey kirjoitti kortista sunnuntain Sunday Timesissa. Asiasta kertoo muun muassa Reuters.

Nyt kortti on johtanut brittiläisen kauppaketjun Tescon toimiin. Se on toistaiseksi keskeyttänyt toimitukset kiinalaiselta joulukorttitehtaalta.

– Me kammoamme vankilatyötä, emmekä koskaan sallisi sellaista alihankintaketjussa, Tescon tiedottaja sanoi sunnuntaina.

Tiedottajan mukaan Tesco on käynnistänyt asiasta tutkinnan.

– Olemme myös vetäneet nämä kortit pois myynnistä, kun tutkimme asiaa.

Tesco on Britannian suurin päivittäistavarakauppaketju.

Maanantaina Kiinan ulkoministeriö osallistui keskusteluun kieltämällä asian.

– Voin todeta, että Shanghain Qingpun vankilalla ei ole tätä ongelmaa, että ulkomaalaiset vangit pakotettaisiin töihin, ulkoministeriön tiedottaja Geng Shuang sanoi Reutersin mukaan.

Tiedottaja myös kutsui asiaa ”Humphreyn luomaksi farssiksi”.

Kyseessä olevat Tescon joulukortit on valmistettu Zheijiang Yunguangin tehtaassa, joka sijaitsee noin sadan kilometrin päässä Shanghain Qingpun vankilasta.

Tehdas, joka painaa myös kirjoja, kertoo verkkosivuillaan toimittavansa kortteja Tescolle.

Tesco lahjoittaa joka vuosi joulukorttien myynnistä 300 000 puntaa (350 000 euroa) hyväntekeväisyysjärjestöille.

Florence Widdicombe kertoi BBC:lle olleensa ”järkyttynyt”, kun hän näki viestin kortissa.

– Olimme kirjoittamassa niihin, ja kun otin kuudennen tai kahdeksannen kortin, siihen oli jo kirjoitettu tekstiä, Widdicombe kertoi BBC:lle.

Tytön isä Ben Widdicombe piti ensin viestiä pilana. Myöhemmin hän tuli ajatelleeksi, että kyseessä voi olla mahdollisesti vakava asia. Widdicombe otti viestin toiveen mukaisesti yhteyttä Peter Humphreyhin LinkedIn-viestipalvelussa.

Humphrey kertoo, että hän ei tiedä viestin kirjoittaneiden vankien henkilöllisyyksiä tai kansallisuuksia.

– Minulla ei ole epäilystäkään, etteivätkö he olisi Qingpun vankeja, jotka tunsivat minut ennen vapautustani kesäkuussa 2015, Humphrey kirjoitti Sunday Timesissa.

Humphrey ja hänen amerikkalainen vaimonsa Yu Yingzeng tuomittiin vankeuteen Kiinassa vuonna 2014. He saivat tuomion kiinalaisten yksityistietojen laittomasta hankkimisesta ja niiden myymisestä asiakkaille, kuten lääkevalmistaja GlaxoSmithKlinelle.

Humphrey kertoi BBC:lle pitävänsä saamiaan syytteitä tekaistuina.

Lopulta pariskunnan tuomiot lyhennettiin, ja heidät karkotettiin Kiinasta kesäkuussa 2015.

Vankien työ

Arviolta 560 000 vankia joutui vuonna 2016 pakkotyöhön, joka hyödytti joko yksityisiä ihmisiä tai yhtiöitä. Asiasta kertoi järjestö Alliance 8.7.

Kiina käyttää vankien pakkotyötä vientituotteiden, kuten joulukoristeiden ja kenkien, valmistukseen. Asiasta on kertonut muun muassa Yhdysvaltain hallinnon raportti.

Kiinassa on arviolta 1,65 miljoonaa vankia, yksi suurimmista määristä maailmassa. Yhdysvalloissa on noin 2,1 miljoonaa vankia. Mailla on suurimmat vankityöjärjestelmät.

Vankeja ei tulisi alistaa vain tuoton teettämiseksi joko vankilaviranomaisille tai yksityiselle urakoitsijalle. Näin todetaan YK:n ohjeistuksessa ihmisoikeuksien toteutumiseen vankiloissa.

YK:n vankeinhoidon vähimmäissäännöissä (Nelson Mandela -säännöt) sanotaan, että vankilatyön ei tulisi aiheuttaa kärsimystä. Vankeja ei tulisi myöskään pitää ”orjuudessa”, ja he ansaitsevat kunnollisen palkan ja työolot.