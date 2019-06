Vanhanen ottaa vastaan puhemiehen tehtävät, jos niitä tarjotaan

Entinen pääministeri, kansanedustaja Matti Vanhasta ( kesk.) on viime päivinä soviteltu hanakasti eduskunnan uudeksi puhemieheksi.

Vanhanen itse suhtautuu tilanteeseen maltillisesti, mutta toteaa, että totta kai tällainen tehtävä otetaan vastaan, jos sitä tarjotaan.

Lännen Media tavoitti Vanhasen hetki sitten ennen kuin keskustan puoluehallitus ja eduskuntaryhmä aloittivat kokouksensa. Siellä päätetään ministerilistasta.

Vanhanen korostaa, että asiaan kannattaa palata vasta perjantaina.

– Valitaan nyt pääministeri ensin torstaina ja odotellaan, että puhemiehen paikka vapautuu. Sitten ryhmämme miettii, kuka on ehdokkaana. Maltan odottaa perjantaihin.

Hän jatkaa, että tehtävä pitää ottaa vastaan sillä minuutilla, kun sitä tarjotaan.

Saa sairastaa

Vanhanen menee elokuussa sydänleikkaukseen, josta hän kertoi aiemmin keväällä. Kyse on leikkauksesta, jonka toipumisaika on ehkä laskettavissa viikoissa.

Moni Vanhasen kannattaja on sitä mieltä, ettei sairausloma ole este.

– Ylipäätään kyllä näissäkin tehtävissä pitää voida sairastaa tai olla äitiyslomalla tai isyyslomalla. Ne eivät saa rajoittaa. Sen sijaan EU:n puheenjohtajakausi on sellainen, että sen aikana ministereiden on oltava tiukasti rivissä. Sen puolen vuoden aikana he eivät oikein voi olla poissa, hän pohtii.