Vanhasta palkkamurhasta syytteessä oleva Jari Aarnio: Outoa, että Vilhunen yhtäkkiä muistaa 17 vuoden takaiset asiat

Jari Aarnio ja Keijo Vilhunen kiistävät murhasyytteen vuonna 2003 tapahtuneesta palkkamurhasta. Syytteen mukaan Aarnio on jättänyt estämättä murhan, vaikka on tiennyt siitä ennalta. Vilhunen taas on syytteen mukaan osallistunut murhan suunnitteluun ja järjestelyihin. Aarnio sai poikkeusluvan puhua medioille oikeusistunnon päätteeksi.