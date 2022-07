"Vankila on parasta, mitä he voivat kohdata" – Zelenskyi puhui Venäjän ohjusiskusta Vinnytsjaan yöllisessä videopuheessaan

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui jokaöisessä videopuheessaan Venäjän torstaina Keski-Ukrainassa sijaitsevaan Vinntysjan kaupunkiin tekemästä, tuhoisasta ohjusiskusta. Zelenskyi sanoi suuntaavansa puheensa Ukrainan kansalaisten sijaan kumppaneilleen, demokraattiselle maailmalle.

– Tämä päivä osoitti jälleen, että Venäjä on tunnustettava virallisesti terrotistivaltioksi. Mikään muu valtio maailmassa ei aiheuta niin suurta terroriuhkaa kuin Venäjä. Mikään valtio ei salli itsensä tuhota rauhallisia kaupunkeja ja tavallista ihmiselämää risteilyohjuksilla ja raketeilla päivittäin, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan Vinnytsjan keskustaan osuneessa iskussa on kuollut 23 ihmistä, joista kolme oli alle 10-vuotiaita lapsia. Ukrainan viranomaisten mukaan yli 100 ihmistä on loukkaantunut iskussa.

– Ja tämä ei valitettavasti ole vielä lopullinen luku. Raunioiden raivaus on käynnissä. Kymmenien on ilmoitettu kadonneen. Sairaalaan joutuneiden joukossa on vakavasti haavoittuneita.

Zelenskyi kertoi yhden kaupunkiin laukaistuista Kalibr-risteilyohjuksista osuneen terveyskeskukseen. Hän luetteli siellä ohjuksen osuessa olleiden ja kadonneiksi ilmoitettujen ihmisten nimiä.

– Ja jos joku tekisi ohjusiskun terveyskeskukseen Dallasissa tai Dresdenissä, Jumala varjelkoon, miksi sitä kutsuttaisiin? Eikö sitä kutsuttaisi terrorismiksi?

Zelenskyi vaati puheessaan Venäjän sotarikoksia käsittelevän erityistuomioistuimen perustamista mahdollisimman pian. Myös erityinen korvausmekanismi, jolla Venäjän varat voitaisiin jäädyttää ja takavarikoida kaikissa maailman maissa, ja suunnata ne Venäjän uhreille.

Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisesta lähtien Ukrainan sankarin arvonimi on annettu Zelenskyin mukaan 157 ukrainalaiselle, joista 75 postuumisti. Yli 23 000 ukrainalaista on palkittu muilla valtion palkinnoilla, joista 3 500 postuumisti.

Zelenskyi puhui lopuksi ohjukset Mustaltamereltä laukaisseen sukellusveneen miehistölle.

– Haluan heidän tietävän varmasti, että vankila on parasta, mitä he voivat kohdata.