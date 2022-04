Vapauden liitto nousemassa puoluerekisteriin – 5 000 nimeä saatiin kasaan alle viikossa

Kansallismielinen Vapauden liitto -puoluehanke on saanut kokoon puolueeksi rekisteröitymiseen tarvittavat 5 000 sähköistä kannatusilmoitusta. Raja ylittyi oikeusministeriön ylläpitämässä Puoluerekisteri.fi-palvelussa tiistai-iltana. Puolueen perustamiseen tarvittavat allekirjoitukset saatiin kokoon vain kuudessa päivässä, sillä Vapauden liitto aloitti niiden keräämisen kiirastorstaina. – Vauhti ei ollut yllätys. Meillä on toiminnassa mukana paljon ihmisiä, ja heillä on isot verkostot. Esimerkiksi puolueemme ydinporukalla on sosiaalisessa...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja