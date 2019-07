Vapisevan Merkelin tavannut Rinne: “Taloudellinen kannustin on keppi, jolla asioita viedään eteenpäin” – EU-budjetilla ratkotaan ilmaston tulevaisuus

EU:n kyky vähentää kasvihuonekaasupäästöjään ja turvata oikeusvaltion tulevaisuus riippuu siitä, mitä EU-maat saavat sovittua tulevien vuosien budjeteistaan.

Berliinissä liittokansleri Angela Merkelin tavannut pääministeri Antti Rinne (sd.) kasaa paineita neuvotteluihin, joita Suomi parhaillaan vetää EU:n puheenjohtajamaana.

– Monivuotinen rahoituskehys täytyy kytkeä sekä ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon että oikeusvaltioperiaatteeseen. Taloudellinen kannustin on se keppi, jolla viedä näitä asioita eteenpäin, Rinne sanoi Lännen Medialle Berliinissä.

EU-maat neuvottelevat parhaillaan vuosille 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä eli pitkän aikavälin budjetista.

Suomi yrittää löytää budjettisopua käynnissä olevalla EU:n puheenjohtajuuskaudella, mutta työtä jatkaa todennäköisesti vielä seuraava puheenjohtaja.

Sovun aikaansaaminen on vaikeaa, koska EU-maiden pitää päättää kehyksestä yksimielisesti, ja Suomi haluaa monen muun maan tavoin antaa kehyksen kautta tietyille jäsenmaille porkkanan lisäksi keppiä

Rinne: Kansalaisten paine voi auttaa kääntämään hiilivoimamaiden hallitusten päät

Aiemmin tänäkesänä joukko itäisen Euroopan maita tyrmäsi tavoitteen tehdä EU:sta hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Rinne on valmis raottamaan kukkaroa, jotta nämä suostuisivat hylkäämään hiilen.

Yksi ilmastotavoitteen kaatajista oli Puola. Sillä on suuret kivihiilivarat ja suuri joukko väkeä töissä kaivoksilla. Puola aikoo edelleen käyttää hiiltä, vaikka jo nyt se tuottaa yksin 10 prosenttia EU:n hiilidioksidipäästöistä.

Puolan päätä tuskin käännetään pikkusummilla.

– Ei voi puhua vielä summista mitään. Pitää ensin nähdä, millaiset ovat maiden omat valmiudet tähän, Rinne sanoo.

Piikki ei ole täysin auki, Rinne tähdentää.

– Kyse ei ole siitä, että muut maat alkaisivat maksaa toisen jäsenvaltion siirtymää, vaan kyse on auttamisesta eteenpäin sillä tiellä, mikä meidän kaikkien on valittava.

Rinne laskee, että omien kansalaisten paine Itä-Euroopassa auttaa kääntämään hallitusten johtajien päät.

– Esimerkiksi täällä Saksassa on alettu puhua ilmastonmuutoksesta kovemmalla äänellä mielenosoitusten kautta. Ei tässä pitkä aika ole siitä, kun Saksassa vielä oltiin sitä mieltä, ettei vuoden 2050 tavoitetta aseteta.

Rinne vetää ilmastokeskustelun kanssa yhteen oikeusvaltioperiaatteen, sananvapauden ja demokratiakäsityksen.

– Niitä pitää vahvistaa, kehittää ja ylläpitää yhdessä. Jos tämä alkaa murtua, alkaa yhteistyö ilmastoasioissa ja missä tahansa muussa vaikeutua, Rinne sanoo.

Nettomaksajat kykenevät vaikuttamaan riitapukareihin

Rinteen onsiis saatava esimerkiksi Unkarin johto hölläämään otettaan maan mediasta, oppositiosta ja oikeuslaitoksesta.

Jotta Unkarin hallitusta voidaan sanktioida asiassa budjettileikkauksilla, muiden EU-maiden on saatava Unkarin hallitus hyväksymään maksukehys, jolla Unkaria voidaan painostaa.

Rinne luottaa EU-budjetin nettomaksajien voimaan jäsenmaihin vaikuttamisessa. Suomi on yksi EU:n nettomaksajista.

– Monivuotinen rahoituskehys tulee olemaan yksi keskeinen väline tässä, koska sinne pitää löytää rahaa. Jos rahaa ei löydy, se vähenee siellä ainakin tietyiltä mailta.

Neuvotteluissa Rinne aikoo olla tiukka.

– Minun on vaikea perustella Suomessa, miksi Suomi maksaa nettona sellaiselle maalle, jossa ei voi luottaa, että tuomioistuin toimii riippumattomasti, oppositiolla on täydet toimintaoikeudet, ja jossa sananvapaus on keskitetty vain hallituksen medioihin.