Varman Murron mielestä talouskeskustelu junnaa liikaa työmarkkinoissa – Korona-arkeaan Murto tasapainottaa melomalla merellä

Varman toimitusjohtaja Risto Murron mielestä keskustelu Suomen rakenneuudistuksista on keskittynyt liikaa työllisyysasteeseen, mikä on aivan liian kapea alue. Rakenneuudistus voi hänen mielestään olla jo väärä sana. – Meillä ei ole esittää oikeasti poliittisesti realistia rakenneuudistuksia. Keskustelua pitäisi laajentaa siihen, miksi tuottavuuden kasvu on vähäistä, miksi on vaikeuksia uudistaa viennin tai teollisuuden rakennetta, ja miksi investoinnit ovat alhaisia.