Vasemmistoliitto korottaisi ulosoton suojaosaa väliaikaisesti

Vasemmistoliitto vaatii, että hallituksen budjettiriihessä tehtävien päätösten on autettava kaikkein pienituloisimpia. Yhdeksi keinoksi puolue esittää ulosoton suoja-osan väliaikaista korottamista. Se on puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan tehokkain keino auttaa ylivelkaantuneita pärjäämään nousevien elinkustannusten kanssa.

Vasemmistoliiton ministeriryhmä kokoontui tiistaina kesäkokouksessa Tampereella.

Suojaosuus on rahamäärä, joka velalliselle on jätettävä palkan ja muun toistuvan tulon ulosmittauksessa. Kuluvan vuoden alusta suojaosuus on 23,20 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 8,34 euroa velallisen elatuksen varassa olevan, esimerkiksi lapsen, osalta.

Vasemmistoliitto ei ole määritellyt korotuksen tasoa. Andersson sanoo puolueen edistäneen ulosoton suojaosan nostoa koko hallituskauden ajan, mutta se on ollut hänen mukaansa yllättävän haastavaa saada läpi.

– Yksi syy on ollut se, että virkamiesten mukaan uudistuksen työllisyysvaikutuksia on vaikea arvioida, Andersson sanoi STT:lle puhelimitse.

Tässä tilanteessa uudistus voisikin vasemmistoliiton mielestä auttaa ylivelkaantuneita nousevien elinkustannusten kanssa ja samanaikaisesti virkamiehiä arvioimaan muutoksen vaikutuksia työllisyyteen.

Suomessa on Anderssonin mukaan yli puoli miljoonaa ihmistä ulosotossa.

Tuloveroale veisi ojasta allikkoon

Anderssonin mielestä hallituksen loppukauden tärkeimpiä tehtäviä on tukea suomalaisia läpi tulevan talven elinkustannusten noustessa.

– Tällä hetkellä tarvitsemme ennen kaikkea lisäpanostuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä tukea pienituloisille. Yleiset tuloverokevennykset veisivät meidät helposti ojasta allikkoon, Andersson sanoi puheessaan kokousväelle.

Vasemmistoliiton ratkaisu tässä tilanteessa on työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen vastuiden siirtäminen takaisin työnantajien kannettavaksi.

– Varsinkin jos huolena on valtiontalouden tasapaino tai liian korkeiksi kohoavat palkankorotusprosentit, olisi tämä järkevämpi ratkaisu.