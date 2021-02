Vastaamon potilastietokannan sisältänyt palvelin oli ilman palomuurisuojausta auki 1,5 vuotta – Vastaukset Vastaamon tietomurron tärkeimpiin kysymyksiin

Torstaina kerrottiin, että Psykoterapiakeskus Vastaamo on haettu konkurssiin. Yksi Suomen suurimmista psykoterapiapalveluiden tarjoajista ajautui ongelmiin, kun kävi ilmi, että jopa kymmenientuhansien Vastaamon asiakkaiden tiedot on varastettu ja potilastietoja on ainakin osittain julkaistu verkossa. Asia tuli julkisuuteen viime vuoden lokakuussa. STT kokosi yhteen tietomurtoskandaalin ydinkysymykset. Kyberturvayhtiö Nixun tutkinnan perusteella potilastietokannan sisältänyt palvelin on ollut ilman palomuurisuojausta…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.