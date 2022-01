Vedonlyöntiyhtiö: Kokoomus on suosikki aluevaalien valtakunnalliseksi voittajaksi

Vedonlyöntiyhtiö Unibet povaa kokoomukselle ykköspuolueen asemaa aluevaaleissa. Unibetin vedonlyöntikerroin sille, että kokoomus kerää valtakunnallisesti eniten ääniä aluevaaleissa on 1,25. SDP:n kerroin aluevaalien ykköspuolueeksi on 2,75. Kolmantena on perussuomalaiset, jonka kerroin vaalivoittajaksi valtakunnallisesti on 6,50. Ensimmäistä kertaa järjestettävät vaalit ovat haastava kohde kertoimenlaskijoille, kertoo Unibetin emoyhtiö Kindred Groupin Suomen GM Antti Tikka . – Olemme joutuneet...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja