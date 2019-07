Veikkauksella olisi malli ongelmapelaamisen tunnistamiseksi, mutta EU-asetus estää sen käytön

Veikkauksen tulisi hyödyntää pelaajista keräämäänsä dataa ongelmapelaamisen tunnistamiseksi, toteaa Pelirajat’on-toiminnan päällikkö Jari Hartikainen .

– Olen sillä kannalla, että jos rahapeliyhtiöt näkevät datastaan ongelmallisesti ja yli varojensa pelaavan henkilön, niin he voisivat ilmoittaa tästä asiakkaalle ja tarvittaessa sulkea pelitilin.

Pelirajat’on on valtakunnallisen sosiaalialan järjestön Sospedin järjestämää peliongelmaisia auttavaa toimintaa ja vertaistukea.

Veikkauksen yhteiskuntavastuupäällikkö Johanna Lipposen mukaan Veikkaus on Hartikaisen kanssa samaa mieltä, mutta datan käytössä on juridisia haasteita.

– Meillä on olemassa malli, jonka käyttöönotosta neuvottelemme tietosuojavaltuutetun kanssa. Varmuutta siitä, saammeko käyttää sitä, ei vielä ole, Lipponen kertoo.

Kysymys riippuvuudesta kärsivien ihmisten pelaamisen rajoittamisesta nousi keskustelunaiheeksi, kun Valioliigan ex-ammattilaisjalkapalloilija Pele Koljonen kertoi Veikkauksen Inhimillisiä uutisia -sivustolle rahapeliriippuvuudestaan kesäkuussa.

Haastattelussa Koljonen kertoo saaneensa addiktion kuriin viime vuoden lopulla.

Muutamaa päivää myöhemmin Koljonen julkaisi Twitter-tilillään kuvakaappauksen ahvenanmaalaiselta Paf-peliyhtiöltä saamastaan sähköpostista.

Yhtiö kirjoitti nähneensä Koljosen tarinan ja sulkeneensa hänen pelitilinsä tukeakseen tämän toipumista.

– Siitä mallia vedonlyöntiyhtiöt, Koljonen kirjoitti Twitter-julkaisunsa yhteydessä.

Paf-peliyhtiön menettely kuulostaa Hartikaisen mielestä hyvältä, sillä pelaamisesta eroon pyrkiessä ensimmäisiä askeleita on sulkea pelitilit.

– Jos rahapeliyhtiö itse ottaa tällaisen askeleen, niin eihän sitä moittia voi. Ei se peliongelmaista pelasta, mutta pidän sitä oikeana suuntana. Ehkä jos Veikkauskin toimisi näin, niin peliongelmat tulisivat vielä näkyvämmiksi.

Manner-Suomessa, jossa Veikkauksella on rahapelitoiminnan monopoliasema, ei kuitenkaan ole toistaiseksi mahdollista puuttua peliriippuvaisten toimintaan samalla tavalla kuin Pafilla.

– Meillä ei tietosuojasäännösten vuoksi ole omatoimisesti oikeutta tutkia asiakasrekisteriämme ja tarkistaa, onko esimerkiksi joku julkisessa keskustelussa ollut henkilö asiakkaamme, Lipponen kertoo.

Hänen mukaansa minkä tahansa pelineston asettaminen on asiakkaan vastuulla.

Asiakassuhde voidaan päättää ja pelitili poistaa vain, jos asiakas ei täytä tai rikkoo Veikkauksen sopimusehtoja. Peliriippuvuus ei ole sellainen asia.

Veikkaus on kehittänyt pelidataan perustuvaa seurantamallia, jolla ongelmapelaajia voitaisiin tunnistaa. Samat säännökset, jotka estävät pelitilien sulkemisen, rajoittavat myös sen käyttämistä.

Mallin avulla Veikkaus voisi tehdä asiakkaidensa profilointia ja ongelmapelaamista havaitessa lähestyä heitä viestein ja vastuullista pelaamista painottavin sisällöin.

– Ääritapauksissa malli saattaisi mahdollistaa jopa asiakkaan suoran kontaktoinnin ja asioista keskustelun, Lipponen kertoo.

Pelitilin sulkemista se ei yksin Veikkauksen tekemänä kuitenkaan mahdollista. Sulkeminen ei ole Hartikaisenkaan mukaan yksinään toimiva keino auttaa.

– Jostain löytyy aina uusi nettikasino. Oma motivaatio on tärkeintä.

Pelaamista voi rajoittaa itse

Veikkaus tarjoaa mahdollisuuksia rajoittaa pelaamista niin netissä kuin varsinaisissa myyntipaikoissa. Pelaaja voi esimerkiksi asettaa itselleen pelikiellon haluamalleen ajanjaksolle tai käyttää niin sanottua “paniikkinappulaa”, jolla kaikki digipelaaminen katkaistaan vuorokauden ajaksi.

Myös pelisaliin tai kasinolle asiakas voi itse pyytää sisäänpääsykieltoa, joka on kestoltaan vähintään kolme kuukautta ja enintään yksi vuosi.

Veikkauksella on yli kaksi miljoonaa tunnistautunutta asiakasta, joista reilulla 6000 pelaajalla on toistaiseksi voimassaoleva eli vähintään vuoden kestävä pelinesto. Määräaikaisen pelineston on asettanut noin 22 000 pelaajaa. Vuorokauden mittaista pelinestoa käyttää keskimäärin 1000 ihmistä kuukaudessa.

Asiakkaan ei ole mahdollista purkaa asettamaansa pelinestoa, vaikka mieli muuttuisikin. Jopa pisimmän, vähintään vuoden mittaisen eston purkamiseen sisältyy kolmen kuukauden harkinta-aika.

Vuorokauden pelinestoa lukuun ottamatta Veikkaus myös tarjoaa eston yhteydessä mahdollisuutta ongelmapelaajia auttavan Peluurin yhteydenottoon. Viime vuonna Peluurille välitettiin noin 700 yhteydenottopyyntöä.