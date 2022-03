Venäjä hyökkäsi yöllä Euroopan suurimpaan ydinvoimalaan: katso BBC:n video tulipalosta

Ukrainassa Zaporizhzhjan ydinvoimalassa syttyi perjantain vastaisena yönä tulipalo Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Zaporizhzhjan alueen sotilashallinnon johtajan mukaan voimalasta vastuussa olevat kertoivat palon syttyneen laboratoriossa ja opetusrakennuksessa. Ydinvoimala on Euroopan suurin. Osa hyökkäyksestä näkyy BBC:n jakamalla videolla. Video on hidastettu otos valvontakameratallenteista. Perjantaiaamuna kerrottiin, että yöllä syttynyt tulipalo on saatu sammutettua. Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) kertoi jo aiemmin...

