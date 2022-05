Venäjä iski ohjuksilla eri puolille Ukrainaa – 21 siviilin kerrotaan saaneen surmansa maan itäosassa

Itä-Ukrainassa ainakin 21 siviiliä on saanut eilen surmansa venäläisjoukkojen tekemissä pommituksissa, kertoo paikallinen kuvernööri Kyiv Independentin mukaan. Lisäksi 27 kerrotaan haavoittuneen.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

⚡️Russian shelling kills 21 civilians, injures 27 in Donetsk Oblast on May 3.



Donetskin alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko kertoi iskuista viestipalvelu Telegramissa. Hänen mukaansa uhrien määrä on korkein alueella yhden päivän aikana liki kuukauteen.

Kyrylenkon mainitsemassa Venäjän huhtikuisessa hyökkäyksessä Kramatorskin rautatieasemalle kuoli Kyiv Independentin mukaan 57 ihmistä ja haavoittui yli sata.

Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet ohjusiskuja olleen tiistaina eri puolilla maata.

Maan länsiosassa sijaitsevan Lvivin pormestari Andri Sadovyi kertoi kaupungissa olleen räjähdyksiä. Hän kertoi asiasta Twitterissä noin puoli yhdeksältä illalla Suomen aikaa.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

❗️❗️Explosions in Lviv. Please stay in the bomb shelters!❗️❗️



Sadovyin mukaan kolme sähkönjakelukeskusta on vahingoittunut. Hänen mukaansa osa kaupungista on ilman sähköä.

Lvivin alueen sotilashallinnon johtaja Maksim Kozitskyi kertoo viestipalvelu Telegramissa, että alustavien tietojen mukaan Lvivin alueelle ammuttiin ohjuksia.

Lvivissä olevat uutiskanava CNN:n toimittajat kuulivat räjähdyksiä kaupungin keskustasta itään, etelään ja länteen. CNN:n mukaan kaupungin yllä leijailee savua ja keskustan länsipuolella palaa.

Mahdollisista henkilövahingoista Lvivissä ei toistaiseksi ole tietoa.

Liikenne pysähtyi välittömästi iskujen jälkeen ja käynnistyi jälleen noin 45 minuuttia myöhemmin, CNN kertoo. Lisäksi Ukrainan valtion rautatieyhtiö sanoo useiden junien kulkevan myöhässä aikataulusta infrastruktuurin kärsimien vaurioiden vuoksi.

Juttu jatkuu facebookin jälkeen.



Rautatieyhtiön edustajan mukaan venäläisohjukset osuivat tiistai-iltana ainakin kuuteen kohteeseen rautateiden varrella maan keski- ja länsiosissa.

Hän kuvaili rautatieinfrastruktuurin kärsimiä vaurioita vakaviksi, mutta iskuista ei ollut hänen mukaansa koitunut henkilövahinkoja niin henkilöstön kuin matkustajienkaan keskuudessa.

Ukrainan ilmavoimat kirjoittaa Twitterissä ilmaiskuhälytyksiä olleen tiistai-iltana ympäri maata ja venäläispommittajien tehneen ohjusiskuja. Infrastruktuuriin kohdistuneita iskuja tehtiin Lvivin lisäksi muun muassa Kiovan ja Dnipropetrovskin alueella.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

In the evening of May 3 – air alarm throughout #Ukraine! 🇷🇺 Tu-95 or Tu-160 strategic bombers launch a missile strike from the #Caspian region.

(1/4)

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) May 3, 2022