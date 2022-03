Venäjä jatkoi asuinrakennusten ja siviilikohteiden pommittamista – Kiovassa ulkonaliikkumiskielto jatkuu

Venäjä on jatkanut Kiovan pommittamista kaupunkiin määrätyn lähes kaksipäiväisen ulkonaliikkumiskiellon aikana.

Kaupungin hätäkeskuksen mukaan 35 ihmistä jouduttiin evakuoimaan 12-kerroksisesta asuintalosta pommin osuttua rakennukseen tänään varhain aamulla. Pelastajat etsivät rakennuksesta ihmisiä pommituksen jälkeen syttyneen tulipalon jäljiltä.

BBC:n mukaan alueelta kohosi aamun aikana suuria savupilviä. Ihmiset ovat pysytelleet visusti sisätiloissa 35-tuntisen ulkonaliikkumiskiellon aikana, kodeissaan, kellareissa tai maanalaisissa pommisuojissa.

Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa, Harkovassa, ainakin kaksi ihmistä kuoli ja kaksi asuinrakennusta tuhoutui yöllisissä pommituksissa, Guardian raportoi. Myös harkovalainen koulurakennus tuhoutui osittain pommituksissa.

Räjähdyksiä kuultiin myös Odessassa sekä Zaporizhzhjassa, jossa venäläiset pitävät hallussaan Euroopan suurinta ydinvoimalaa. Voimalan alueella ammuttu tykistötuli on herättänyt pelkoa ydinvoimalaonnettomuuden mahdollisuudesta.

Zelenskyi: Ukrainassa kuollut 97 lasta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut uudella videollaan, että rauhanneuvottelut Venäjän kanssa ovat alkaneet “kuulostaa realistisemmilta”. Neuvotteluja on määrä jatkaa tänään.

Hän pyysi taas länneltä lentokieltoalueen perustamista Ukrainan ylle Venäjän pommitusten lopettamiseksi, mutta Naton jäsenmaat eivät ole tähän suostuneet, koska pelkäävät sen johtavan sodan laajentumiseen Ukrainan ulkopuolelle.

YK:n raportin mukaan Ukrainassa on kuollut ainakin yli 600 siviiliä ja yli 1 100 on loukkaantunut. Valtaosa siviilikuolemista on aiheutunut Venäjän raketti-iskuissa sekä ohjus- ja ilmaiskuissa.

YK:n kuolleiksi vahvistamista ihmisistä ainakin 46 on lapsia. YK uskoo kuitenkin todellisten lukujen olevan “huomattavasti korkeampia”.

Zelenskyin mukaan lähes kolme viikkoa kestäneessä sodassa on kuollut 97 ukrainalaista lasta.

Viisi toimittajaa surmattu rintamalinjoilla

Yhteensä viisi toimittajaa on kuollut tähän mennessä dokumentoidessaan Ukrainan sotatapahtumia. Yhdysvaltalaisen Fox News -kanavan mukaan kaksi sille työskennellyttä toimittajaa, kuvaaja Pierre Zakrzewski sekä tulkkina toiminut ukrainalainen Oleksandra Kuvshinova kuolivat kuvatessaan taisteluita lähellä Kiovaa, kun heidän autoaan tulitettiin. Lisäksi Foxin toimittaja Benjamin Hall loukkaantui.

Aiemmin sodassa on kuollut kaksi ukrainalaista toimittajaa sekä yhdysvaltalainen valokuvaaja ja elokuvantekijä.